Le imprese tedesche contribuiscono a malapena alle imprese in Ucraina.

Germania sostiene finanziariamente l'Ucraina con frequenza, ma le imprese tedesche raramente ottengono contratti in Ucraina, come emerge da uno studio. Il Comitato Orientale dell'Economia Tedesca, che ha intervistato le aziende tedesche, ha comunicato questi risultati a un'agenzia. Il problema è che il finanziamento per l'Ucraina non è legato all'inclusione delle imprese tedesche nelle gare d'appalto, secondo la ricerca.

Di conseguenza, i fornitori dalla Turchia o dalla Cina spesso si aggiudicano i contratti, poiché l'offerta più bassa ha la precedenza sulla qualità, ha osservato criticamente il Comitato Orientale. Tuttavia, le imprese tedesche hanno un mix di opinioni riguardo alle loro operazioni in Ucraina, nonostante l'espansione dell'economia ucraina e la crescita significativa del commercio tedesco-ucraino. I viaggi delle aziende membre in Ucraina, in particolare a Kyiv e nella regione occidentale intorno a Lviv, sono aumentati nuovamente.

Il Comitato Orientale individua opportunità di crescita per le imprese tedesche in Ucraina nei settori dell'edilizia, della difesa, dell'agricoltura, del settore IT e delle energie rinnovabili. Tuttavia, le preoccupazioni riguardo all'incertezza dell'assicurazione per i viaggi d'affari e la scarsità di opzioni di finanziamento per i progetti di investimento persistono come ostacoli principali, secondo le aziende. "Le istituzioni finanziarie private rimangono riluttanti a finanziare i progetti a causa della valutazione negativa dell'Ucraina da parte delle agenzie di rating internazionali a causa della situazione di conflitto", ha spiegato il capo del Comitato Orientale, Michael Harms.

Progressi nelle Misure Anticorruzione

Gli investimenti del governo tedesco non hanno ancora dato risultati. Non è stato istituito alcun banco di ricostruzione ucraino simile alla KfW tedesca. Secondo il Comitato Orientale, solo le imprese che operano con il proprio capitale o Those in line with international development banks are actively involved in projects.

Si può osservare qualche progresso nel campo delle iniziative anticorruzione. Gli economisti prevedono una crescita per l'Ucraina nel 2024. Il commercio tedesco-ucraino ha registrato un aumento robusto di oltre l'11% nei primi sette mesi del 2024 rispetto all'anno precedente.

