- Le imprese si sono ingaggiate in conflitto per la protesta digitale contro le cannucce di plastica

Capri-Sun, ideatori dei pratici pacchetti da bere e gettare, hanno avviato una campagna online per il ripristino delle cannucce di plastica. Il loro obiettivo è raccogliere un milione di firme su Change.org per consegnarle alla Commissione Europea. Secondo Roland Weening, CEO di Capri-Sun, che ha dichiarato al quotidiano svizzero "Sonntagszeitung" circa due settimane fa, l'intenzione è ottenere esenzioni dal divieto UE sulle cannucce monouso.

Tuttavia, Adriana Neligan, specialista dell'economia circolare all'Istituto della Germania a Colonia, ha dichiarato: "Credo che non verranno concesse esenzioni per una specifica azienda". Andreas Hermann dell'Öko-Institut di Darmstadt ha aggiunto: "La regolamentazione prioritaria è la tutela dell'ambiente e le cannucce di plastica sono bandite - senza eccezioni nella direttiva".

Gli attivisti per l'ambiente hanno accolto con scetticismo le proposte di Capri-Sun. Viola Wohlgemuth dell'alleanza Exit Plastic ha dichiarato: "Il prodotto stesso è già un disastro ambientale monouso, diventando rifiuto non appena utilizzato, rendendolo incompatibile con l'epoca contemporanea in cui le forze politiche e sociali nazionali e internazionali sono allineate sulla sostenibilità". Una resurrezione delle cannucce di plastica, secondo Wohlgemuth, sarebbe un passo indietro nella storia.

Le possibilità di successo di Capri-Sun sono scarse

Dal 2021, Capri-Sun, situato a Eppelheim vicino a Heidelberg, utilizza cannucce di carta. Weening ha rivelato che l'azienda sta lavorando per tornare alle cannucce di plastica in Svizzera e nei paesi limitrofi. I consumatori hanno espresso il loro malcontento per le attuali cannucce di carta, che sono difficili da inserire, si ammorbidiscono facilmente e hanno un sapore distintamente cartaceo durante la bevuta. L'azienda ha sede a Zug, in Svizzera - dove il divieto UE non si applica.

Neligan ha anche espresso i suoi dubbi riguardo a un eventuale revoca del divieto UE sui prodotti monouso di plastica dal 2021. Tuttavia, Neligan ha criticato anche le cannucce di carta, che spesso non sopravvivono a un singolo utilizzo. "La questione ruota intorno a quante volte posso utilizzare un prodotto?" ha aggiunto, "E questo corrisponde a migliorare l'equilibrio ambientale". Ad esempio, i sacchetti di plastica riciclati sarebbero superiori dal punto di vista ecologico rispetto ai sacchetti di carta.

Cannuccia di plastica in polipropilene

Attualmente, un rappresentante di Capri-Sun ha indicato che l'azienda sta studiando la possibilità che i consumatori possano smaltire insieme i pacchetti delle bevande e le cannucce - entrambi realizzati in polipropilene - in futuro come rifiuto plastico riciclabile. Il polipropilene è un tipo di plastica. Attualmente, il classico pacchetto da 200 ml contiene anche alluminio. Nel prossimo futuro, il pacchetto delle bevande sarà composto unicamente da polipropilene.

