Le imprese possono alleviare la pressione che subiscono i dipendenti incaricati di prendersi cura di genitori anziani o di parenti malati.

Essere un caregiver insieme al lavoro può portare all'esaurimento.

Più della metà (61%) dei circa 48 milioni di individui negli Stati Uniti che si prendono cura di parenti o conoscenti adulti lavora anche, principalmente a tempo pieno, come riportato da uno studio del 2020 di AARP e National Alliance for Caregiving.

Inevitabilmente, la maggior parte di questi caregiver lavoratori ammette di affrontare difficoltà nel gestire i propri compiti, come confermato da un sondaggio del 2023 condotto da AARP e S&P Global tra caregiver che si dichiarano lavoratori a tempo pieno o part-time in grandi aziende.

I vari metodi mostrano lo stress, con circa il 50% di ritardi, uscite anticipate o giorni di ferie; il 32% che prende un congedo; il 37% che riduce le ore di lavoro o passa al part-time; il 16% che rinuncia a promozioni; e quasi il 16% che sospende temporaneamente il lavoro.

Risposte dei datori di lavoro

Date le cambiamenti demografici negli Stati Uniti, uniti alla scelta di lavorare più a lungo, la cura degli anziani diventerà sempre più comune nel posto di lavoro, ha commentato Melinda Izbicki, senior principal di Mercer, una società di consulenza HR.

Mentre i datori di lavoro hanno esteso i loro benefici per aiutare la vita familiare e l'accudimento dei figli, ora stanno valutando modi per estendere ulteriormente il supporto, inclusi i benefici per l'accudimento degli anziani.

Offrire ai dipendenti la flessibilità di lavorare ovunque e in qualsiasi momento per adattarsi ai loro compiti di cura è un sostegno cruciale. Inoltre, alcune aziende offrono assistenza aggiuntiva, come:

il 34% che offre referenze o consulenze per l'accudimento degli anziani nell'anno successivo

il 20% che concede l'accesso ai servizi di backup per l'accudimento degli anziani

il 17% che offre supporto di concierge per i caregiver

il 16% che fornisce assistenza per la coordinazione della cura

il 14% che offre congedi per l'accudimento degli anziani

il 10% che offre strumenti digitali per aiutare i caregiver

Questi benefici sono offerti ancora più spesso dalle grandi aziende con più di 5.000 dipendenti.

Ritorno sull'investimento per le aziende

La cura degli anziani spesso si verifica in fasi intermittenti della vita di un dipendente, ha spiegato Joseph Fuller, professore alla Harvard Business School. Ad esempio, un genitore sano e indipendente potrebbe vivere per anni prima di sviluppare demenza, cancro o di rompersi un femore.

Fuller ha sviluppato un modello di ritorno sull'investimento (ROI) per valutare il valore dell'offerta di benefici per la cura. Utilizzando i dati dei sondaggi condotti in oltre 90 aziende che offrono ai loro dipendenti l'accesso a Wellthy, una società di benefici per la cura che offre la navigazione della cura tra gli altri servizi, la sua analisi ha rilevato che circa il 30% dei rispondenti ha dichiarato che questi benefici hanno impedito loro di prendere un congedo o di licenziarsi.

Data la alta costo di sostituire i dipendenti, minimizzare il turnover potrebbe superare il costo di offrire benefici per la cura.

"Quando il costo tipico per sostituire questi lavoratori era del 50% (dello stipendio di una persona), il ROI è stato stimato tra il 225% e il 340%, con rendimenti più elevati via via che i costi di sostituzione aumentano", ha notato Fuller nel suo studio, che ha anche rilevato che oltre la metà dei rispondenti ha dichiarato che i benefici per la cura hanno ridotto la loro assenteismo quotidiano, aumentando così le loro ore di lavoro.

Aiutare le finanze dei caregiver

Essere un caregiver comporta molti compiti: trovare medici, infermieri, case di cura per anziani; accompagnare i propri cari agli appuntamenti medici; ritirare le ricette; e tenere traccia degli orari dei farmaci.

È utile per i caregiver indagare per primi i benefici del posto di lavoro a loro disposizione per aiutare in questo processo. Se non ci sono benefici specifici come quelli menzionati sopra, Danielle Miura, pianificatore finanziario certificato specializzato in finanza per caregiver, consiglia di discutere la situazione con il proprio datore di lavoro per esplorare possibili accomodamenti (ad esempio, organizzare orari di lavoro flessibili, telelavoro o prendere giorni di ferie secondo la legge sul congedo familiare e medico).

Oltre al proprio datore di lavoro, esplorare modi per alleviare le spese fisiche, mentali e finanziarie della cura potrebbe essere possibile.

Secondo uno studio del 2021 di AARP, la maggior parte dei caregiver sostiene spese annuali fuori

