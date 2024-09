- Le imprese nordiche tedesche respingono la proposta di salario minimo di 15 euro

Il settore economico del nord ha criticato la proposta del Ministro federale del Lavoro Hubertus Heil (SPD) di aumentare il salario minimo fino a un massimo di 15 euro. Secondo Philipp Murmann, capo dell'Associazione degli Imprenditori di Amburgo e Schleswig-Holstein, "anche con l'aumento del salario minimo a 12 euro come risultato della campagna elettorale del governo a traffico luminoso, aveva già minato la Commissione del Salario Minimo". Ora il governo stesso pianifica di dettare i salari.

"Lottiamo contro questo con tutte le nostre forze", ha dichiarato Murmann. Mentre è una cosa per la politica di insistere costantemente per salari minimi più alti, è un'altra cosa per l'interferenza politica che sembra intenzionata a paralizzare gli agenti della contrattazione collettiva nei settori critici.

Inoltre, Murmann ritiene che sia stato raggiunto il punto di non ritorno in cui il salario minimo costa posti di lavoro. "Il divario rispetto ad altri gruppi salariali più generosamente retribuiti è anche un problema per gli imprenditori", ha dichiarato. Ciò porterà a turbolenze nelle imprese o costringerà gli imprenditori ad aumentare ulteriormente i salari, con conseguente aumento dei prezzi mentre i fornitori di servizi cercano di trasferire i costi del lavoro più elevati sui clienti.

Aumento del salario minimo nei prossimi due anni

I lavoratori tedeschi possono attendersi un aumento del salario minimo fino a un massimo di 15 euro nei prossimi due anni. Secondo il Ministro federale del Lavoro Hubertus Heil, si tratta di una conseguenza necessaria di una legge dell'UE. "A proposito, ne beneficeranno 6 milioni di persone", ha detto il politico SPD durante il magazine mattutino dell'ARD il lunedì.

Il salario minimo attualmente in vigore è di 12,41 euro lordi all'ora. A partire dal 1° gennaio 2025, il salario minimo aumenterà a 12,82 euro, come previsto dalle decisioni esistenti. Heil: "E poi, nell'anno 2026, il salario minimo sarà compreso tra 14 e 15 euro". Il salario minimo non aveva tenuto il passo con l'inflazione. Tuttavia, il tasso di inflazione in Germania è recentemente sceso al 1,9 percento rispetto all'anno precedente.

Despite the opposition from the northern economic sector, including the Association of Employers in Hamburg and Schleswig-Holstein, Germany is set to implement a minimum wage hike within the next two years. According to Federal Minister of Labor Hubertus Heil, this increase is a necessary consequence of an EU law and will benefit 6 million people.

