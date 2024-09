- Le imprese industriali si trovano ad affrontare una potenziale minaccia da Merz, come indica l'avvertimento.

Il leader della CDU, Friedrich Merz, lancia l'allarme sul fatto che le politiche economiche del governo federale stanno mettendo a rischio numerose imprese industriali. Merz ha sottolineato che la Germania si trova attualmente in recessione e la colpa principale è del governo federale, non solo dell'economia globale. Ha fatto queste dichiarazioni dopo una visita allo stabilimento siderurgico Georgsmarienhütte situato vicino a Osnabrück. Merz ha evidenziato che la situazione attuale della coalizione semaforo sta influenzando molte imprese.

Merz non ha nascosto le sue preoccupazioni per la sopravvivenza dello stabilimento siderurgico Georgsmarienhütte, sottolineando la necessità di una rapida soluzione al problema dei prezzi dell'elettricità esorbitanti per consentire la produzione di acciaio competitiva nella zona. L'azienda, che tratta metalli ferrosi, consuma tanta elettricità per un solo forno elettrico quanto l'intera città di Osnabrück.

Inoltre, Merz ha criticato i piani di bilancio più rigorosi che Volkswagen ha presentato per le grandi aziende industriali in Germania. Secondo Merz, questi luoghi non sono più abbastanza competitivi per resistere.

Merz ha espresso le sue preoccupazioni per il futuro della Casa di Giorgio, in particolare dello stabilimento siderurgico Georgsmarienhütte, a causa dei prezzi dell'elettricità elevati che ne influenzano la competitività. Lo stato economico difficile delle aziende industriali, comprese quelle di Georgsmarzenhütte, in Germania richiede una riconsiderazione dei piani di bilancio più rigorosi di Volkswagen.

Leggi anche: