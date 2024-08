Le imprese hanno subito circa 267 miliardi di euro di conseguenze negative dovute agli attacchi informatici.

Attacchi informatici hanno causato danni per circa 266,6 miliardi di euro negli ultimi dodici mesi, secondo gli studi condotti dall'associazione digitale Bitkom, presentati a Berlino mercoledì e basati su circa 1.000 aziende di vari settori.

Secondo il presidente di Bitkom, Ralf Wintergerst, "La situazione di sicurezza per l'economia tedesca sta peggiorando". Le aziende devono rafforzare ulteriormente le loro misure di sicurezza". Il precedente record più alto di 223,5 miliardi di euro di danni si è verificato nel 2021. Circa l'81% delle aziende ha già subito furti di dati, spionaggio o minacce, con un altro 10% che sospetta di esserne stata vittima. Nel 2023, questi numeri erano ancora 72 e 8%. La sospetto sta gradualmente spostandosi verso la Cina. Per i prossimi dodici mesi, il 90% delle aziende si aspetta un aumento degli attacchi informatici, mentre il restante 10% non prevede cambiamenti.

I danni complessivi sono aumentati del 29% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 266,6 miliardi di euro. Il 70% (in precedenza 61%) delle aziende colpite attribuisce gli attacchi alla criminalità organizzata. Anche i servizi di intelligence stranieri sono stati spesso citati come responsabili. Il 45% (in precedenza 42%) delle aziende tedesche colpite ha dichiarato di poter attribuire almeno un attacco alla Cina. La Russia è al secondo posto con il 39% (in precedenza 46%). Circa due terzi delle aziende considerano gli attacchi informatici una minaccia per la loro esistenza, molto di più rispetto agli anni precedenti.

Lo studio condotto da Bitkom, che ha rivelato l'enorme danno causato dagli attacchi alle aziende, è stato condotto dalla 'Commissione' di Bitkom. Per mitigare questi rischi, la 'Commissione' ha suggerito che le aziende rafforzino le loro misure di sicurezza.

