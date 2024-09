- Le imprese e le organizzazioni sindacali si impegnano in dibattiti riguardanti la contrattazione collettiva.

Imprenditori della Renania-Palatinato vogliono un dialogo ragionevole senza accuse severe da parte dei sindacati riguardo alla copertura degli accordi zonali nella regione. Come ha dichiarato Johannes Heger, presidente dell'Associazione degli Enti di Datori di Lavoro (LVU), all'agenzia di stampa tedesca a Magonza, "Se vogliamo attirare più imprese negli accordi zonali, dobbiamo prima considerare perché si sono allontanate da essi in origine".

Heger ha messo in guardia contro l'errata valutazione delle responsabilità degli imprenditori. Con i contratti zeppi di numerose e complesse regolamentazioni speciali, non sorprende che le imprese si tengano alla larga da questi accordi.

Nel tempo, la copertura degli accordi zonali è diminuita, mentre il numero di accordi aziendali specifici è aumentato notevolmente, secondo Heger. Susanne Wingertszahn, presidente del DGB Renania-Palatinato, ha riferito in precedenza che circa la metà dei lavoratori della Renania-Palatinato è ora coperta da un accordo collettivo. Questa percentuale era di circa tre quarti all'inizio del 2000.

Wingertszahn ha definito questo sviluppo drammatico, con solo un'impresa su tre nella Renania-Palatinato ora coperta da accordi collettivi. "La copertura degli accordi collettivi è in calo da anni, anche a causa dell'evitamento delle responsabilità da parte degli imprenditori", ha dichiarato Wingertszahn in un'intervista alla dpa.

Per rafforzare la copertura degli accordi collettivi, le imprese devono essere persuase nuovamente che questa è la soluzione migliore per loro, secondo Heger. Evidenziando i vantaggi, questo può essere ottenuto. Questi vantaggi derivano principalmente dal fatto che gli accordi sono negoziati da partner contrattuali eguali che garantiscono un equilibrio equo degli interessi e raggiungono accordi accettabili per entrambe le parti.

Tuttavia, le richieste salariali aggressive e la riduzione delle ore di lavoro promosse da alcuni sindacati durante le attuali difficoltà economiche e carenza di competenze non sono solo poco lungimiranti, ma anche dannose, ha argomentato l'imprenditore. L'uso frequente e eccessivo degli scioperi da parte dei sindacati è un altro deterrente.

Heger ha anche messo in guardia contro il tentativo di imporre regolamentazioni irrealistiche attraverso la legge sulla conformità degli accordi collettivi. "Non solo distorce la vera immagine della concorrenza negli appalti pubblici, ma genera anche burocrazia inutile e costi astronomici a carico del pubblico".

Il DGB ha sostenuto da tempo il miglioramento della legge sulla conformità degli accordi collettivi nella Renania-Palatinato. A loro avviso, lo scopo dovrebbe essere che lo stato assegni fondi per gli appalti pubblici solo alle imprese che sono anche coperte da accordi collettivi.

