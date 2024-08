- Le imprese della regione settentrionale hanno mantenuto il loro numero rispetto all'anno precedente.

In Schleswig-Holstein, circa 1.980 nuove imprese sono state fondate durante i primi sei mesi dell'anno. Si tratta di un lieve calo rispetto al primo semestre del 2023, secondo i dati di Statistics North. Il numero di chiusure d'impresa è aumentato del 5% rispetto al periodo precedente, arrivando a 1.739. In sintesi, sono state fondate 241 imprese in più rispetto a quelle chiuse.

La regione ha registrato una media di 0,7 nuove imprese ogni 1.000 abitanti, secondo i dati degli statistici. Il tasso di nuove imprese varia notevolmente, con Kiel e i distretti di Steinburg e Plön che registrano 0,4 nuove imprese ogni 1.000 abitanti. Al contrario, il distretto di Nordfriesland ha registrato un tasso significativamente più alto di 1,1 nuove imprese ogni 1.000 abitanti.

Il rapporto suggerisce di aggiungere: 'Si prega di notare:' all'analisi, tenendo conto della variazione del tasso di nuove imprese tra i diversi distretti di Schleswig-Holstein. Questa informazione aggiuntiva include il tasso notevolmente più alto nel distretto di Nordfriesland rispetto ad altre aree.

