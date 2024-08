- Le imprese bavaresi considerano la Svizzera una destinazione di trasferimento più favorevole.

Secondo l'Associazione Bavarese per gli Affari (vbw), la Baviera si colloca come la seconda potenza industriale al mondo, subito dopo la Svizzera, con la Germania nel suo insieme al quinto posto. La vbw ha poi valutato la competitività industriale di 45 nazioni.

"Il successo della Baviera si basa sul suo ecosistema innovativo e sulla sinergia tra industria e servizi", afferma il CEO della vbw Bertram Brossardt. "A livello globale, la Baviera si distingue per la sua libertà d'impresa e l'apertura dei mercati. In termini di infrastrutture, la Baviera si colloca al nono posto. Tuttavia, risulta indietro in termini di costi, principalmente a causa dei costi elevati del lavoro e dell'energia, oltre alle tasse elevate. C'è anche una carenza di forza lavoro qualificata."

L'industria contribuisce a un quarto del PIL della Baviera, superando la media degli altri paesi. Tuttavia, Brossardt rileva una tendenza graduale di deindustrializzazione. "I nuovi investimenti si stanno prevalentemente spostando all'estero, parti della catena del valore vengono trasferite e c'è meno capitale straniero che entra in Germania". È ora che il governo federale metta in atto contromisure.

Nazioni Concorrenti: Asia e Nord America

Le nazioni che mostrano sia un'alta intensità competitiva, indicata dalla quota nei mercati comuni, che una buona qualità della posizione includono Canada, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Finlandia e Australia. La Baviera ha la più alta intensità competitiva con la Cina. Tuttavia, despite leading in competition, China has "slightly below-average" location quality and ranks 25th overall.

I paesi industrializzati mantengono ancora vantaggi in termini di politiche governative, infrastrutture e conoscenze. Tuttavia, i paesi in via di sviluppo hanno il vantaggio sui costi. Alcuni paesi in via di sviluppo hanno addirittura un vantaggio in specifici settori, nonostante la Repubblica Ceca (al 20° posto) e la Malaysia (al 21° posto) siano i migliori performer tra le economie emergenti nella classifica delle posizioni industriali.

