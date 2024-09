- Le illuminazioni legate al tempo nell' enigma K:

Pioggia torrenziale, tuoni fragorosi e lampi abbondanti si abbattono sul Gillafest di Abensberg, in Baviera inferiore. I servizi di emergenza vengono inviati nelle zone vicine per svuotare le cantine mentre il tempo peggiora, mentre l'atmosfera politica si deteriora sotto le tende di che sembra l'evento politico mattutino più grande del paese.

Il Ministro Presidente della Baviera Markus Söder tiene la sua prima apparizione pubblica dopo le elezioni statali in Germania orientale sotto la tenda bianca e blu e conferma la sua intenzione di candidarsi alla cancelleria dell'Unione. "L'ufficio di Ministro Presidente è la mia maggiore gioia. Ma non mi tirerò indietro dall'assumere la responsabilità per il nostro paese", dice Söder.

Niente politica sporca questa volta

Il leader della CSU Söder annuncia la fine delle lotte interne all'Unione, facendo riferimento alle dispute politiche calde del 2021 con Armin Laschet. "Allora è stato semplicemente il scelta sbagliata", spiega Söder. Questa volta il candidato C verrà deciso in modo cooperativo, secondo Söder. Merz e Söder formano un'alleanza, assicura il leader bavarese. Nella CSU si dice che Merz ora detiene tutto il potere.

In precedenza, diversi politici della CDU hanno tentato di interpretare i risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia, dove l'estrema destra AfD ha guadagnato terreno significativo, come un boost per il loro leader Merz. Il Ministro Presidente dell'Assia Boris Rhein ha espresso il suo sostegno in Bassa Baviera, applaudendo Söder per aver mantenuto l'Unione unita.

Lezioni dalle elezioni nell'Est?

Le altre contribuzioni dei relatori impallidiscono rispetto alla posizione di Söder sulla candidatura C, nonostante i risultati elettorali nell'Est che hanno lasciato molti depressi. Il politico dei Verdi Anton Hofreiter ha fatto appello ai "conservatori onorevoli" per aiutare a difendere la democrazia. "Despite le divergenze su altri argomenti: i conservatori onorevoli sono cruciali nella lotta per la democrazia e dovremmo apprezzare il loro contributo."

L'AfD ha un'interpretazione diversa dell'onore: insulti come "senza cervello", "sanguette politiche", "criminali" e "pazzi" vengono rivolti ai loro oppositori con entusiasmo dai loro sostenitori. L'ospite austriaco Gerald Grosz e altri prendono in giro il linguaggio e l'aspetto dei loro oppositori durante i loro discorsi per una risposta fragorosa dal pubblico.

Se non fosse stato per il tempo eccezionalmente tempestoso, il Gillamoos 2024 sarebbe proseguito come al solito. Söder critica Anton Hofreiter e il criticato risponde all'AfD come "traditori". L'SPD discute il valore del lavoro all'interno di una tenda del festival mezzo vuota, mentre l'AfD celebra la loro vittoria elettorale con parole appassionate. Hubert Aiwanger, il "recordman dei discorsi" al Gillamoos, approfitta del momento per esprimere le sue aspirazioni per un ruolo nel governo federale.

Le piogge dal cielo hanno bagnato principalmente l'AfD. A differenza degli altri partiti, il partito non ha utilizzato tende per il loro incontro, ma ha allestito all'aperto nel giardino del castello di Abensberg. Starsene in piedi sotto la pioggia mentre si fa da vincitori in Sassonia e Turingia ha fatto un'immagine potente.

Nessun partito, nemmeno quelli dell'Est, esprime il desiderio di lavorare con l'AfD. Almeno Markus Söder mette in guardia sui possibili effetti a lungo termine di questo approccio, suggerendo che le coalizioni di emergenza portano ultimately l'AfD a rafforzare la sua politica populista distruttiva, poiché possono continuare a sfidare l'establishment dall'opposizione. "Gli estremisti hanno bisogno di tempo", conclude Söder.

Il Gillamoos 2024 sarebbe stato uno spettacolo diverso senza la pioggia torrenziale, poiché Hubert Aiwanger, noto come il "recordman dei discorsi" al Gillamoos, era ansioso di discutere le sue aspirazioni per un ruolo federale.

Leggi anche: