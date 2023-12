Le guardie di sicurezza in Qatar sono esposte a condizioni che "equivalgono al lavoro forzato", secondo il rapporto di Amnesty

Secondo un rapporto pubblicato giovedì da Amnesty International, le guardie di sicurezza in Qatar, comprese alcune che lavorano a progetti associati alla Coppa del mondo di quest'anno, sono soggette a condizioni di lavoro "che equivalgono al lavoro forzato".

Sulla base di interviste a 34 guardie di sicurezza attuali ed ex, tutti lavoratori migranti, il rapporto sostiene che i dipendenti di otto diverse aziende private sono stati regolarmente costretti a lavorare 12 ore al giorno, sette giorni alla settimana, e a volte hanno lavorato per anni senza un giorno di riposo.

Questo nonostante la legge del Qatar stabilisca che l'orario di lavoro regolare non debba superare le otto ore al giorno e che i lavoratori debbano ricevere un giorno di riposo regolare nel fine settimana.

"Molte delle guardie di sicurezza con cui abbiamo parlato sapevano che i loro datori di lavoro stavano violando la legge, ma si sentivano impotenti a sfidarli", ha dichiarato Stephen Cockburn, responsabile Giustizia economica e sociale di Amnesty International.

"Fisicamente ed emotivamente esausti, i lavoratori hanno continuato a presentarsi in servizio sotto la minaccia di sanzioni finanziarie - o peggio, di rescissione del contratto o di deportazione".

In una dichiarazione di giovedì, il Comitato supremo per la consegna e l'eredità (SC) del Qatar, responsabile dell'organizzazione della Coppa del mondo, ha affermato di essersi "impegnato a proteggere la salute, la sicurezza e l'incolumità di tutti i lavoratori impegnati nei progetti ufficiali della Coppa del mondo FIFA".

Ma il rapporto di Amnesty sostiene che la SC e l'organo di governo del calcio mondiale FIFA non hanno condotto "un'adeguata due diligence" prima di appaltare a società private la Coppa del Mondo.

I lavoratori intervistati nel rapporto, che non sono stati nominati da Amnesty per proteggerli da eventuali rappresaglie, hanno raccontato che sono stati loro negati i giorni di riposo obbligatori e sono stati penalizzati finanziariamente per apparenti trasgressioni, come non indossare correttamente l'uniforme o lasciare il posto di lavoro per una pausa al bagno.

Il rapporto descriveva anche come i lavoratori venissero impiegati all'aperto in condizioni di caldo intenso, presumibilmente senza riparo o acqua potabile, come i loro alloggi fossero sovraffollati e insalubri e come i dipendenti venissero sottoposti a stereotipi razziali.

"Dicono: "Sei un africano, puoi lavorare 12 ore perché sei forte"", ha dichiarato un lavoratore nel rapporto.

I Mondiali di calcio inizieranno il 21 novembre e le partite si terranno in otto stadi di nuova costruzione in tutto il Qatar.

I risultati dettagliati nell'ultimo rapporto di Amnesty non sono senza precedenti. Negli ultimi dieci anni, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno affermato che migliaia di lavoratori coinvolti nella costruzione di stadi e progetti infrastrutturali in Qatar sono stati sottoposti a sfruttamento del lavoro e a violazioni dei diritti umani.

I funzionari del Qatar hanno fortemente contestato le accuse di abusi dei diritti dei lavoratori e il Paese ha recentemente attuato politiche di riforma della struttura del lavoro, tra cui lo smantellamento del sistema di sponsorizzazione statale, noto come kafala, e l'introduzione di un salario minimo non discriminatorio di 275 dollari al mese che si applica ai lavoratori migranti e domestici.

In risposta al rapporto di Amnesty, la SC ha dichiarato di "adottare ogni misura possibile per garantire che i lavoratori dei nostri progetti siano protetti e che i loro diritti siano rispettati".

Ha inoltre dichiarato che tre società sono risultate non conformi ai suoi standard di benessere dei lavoratori "in una serie di aree" durante la Coppa del mondo per club FIFA 2020 e la Coppa araba FIFA 2021.

"Queste violazioni sono state del tutto inaccettabili e hanno portato all'applicazione di una serie di misure, tra cui l'inserimento degli appaltatori in una watch-list o black-list per evitare che lavorino a progetti futuri - tra cui la Coppa del Mondo FIFA - prima di segnalare tali appaltatori al Ministero del Lavoro [MoL] per ulteriori indagini e azioni punitive", ha dichiarato il Comitato di vigilanza in un comunicato.

Ha aggiunto che, ad oggi, 391 appaltatori sono stati segnalati al Ministero del Lavoro e che 50 sono stati bloccati dal Ministero del Lavoro per essere impiegati in progetti del Comitato.

In una dichiarazione inviata alla CNN, la FIFA ha affermato di "non accettare alcun abuso di lavoratori da parte di aziende coinvolte nella preparazione e nella consegna della Coppa del Mondo FIFA 2022".

Ha dichiarato che è stato messo in atto un "robusto sistema di controlli pre e post appalto e di applicazione delle norme" per i cantieri e le aziende che forniscono servizi per la Coppa del Mondo.

"Vediamo un buon livello di impegno e collaborazione da parte di molte società di servizi e il programma ha già prodotto benefici tangibili per migliaia di lavoratori", ha aggiunto la FIFA.

"Allo stesso tempo, ci rifiutiamo di lavorare con le aziende che non si impegnano a rispettare gli standard della Coppa del Mondo FIFA e non esitiamo a prendere misure forti contro tali aziende in collaborazione con il Ministero del Lavoro".

Amanda Davies della CNN ha contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com