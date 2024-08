Le guardie di Hamas uccidono gli ostaggi israeliani.

Per la prima volta dal 7 ottobre, Hamas riconosce l'uccisione di un ostaggio. Due captive femminili sono state inoltre gravemente ferite da membri delle Brigate Al-Kassam. L'organizzazione terroristica incolpa Israele per ciò che definisce "massacro".

Un ostaggio israeliano detenuto da Hamas nella Striscia di Gaza è stato ucciso dalle guardie, ha annunciato il portavoce dell'ala armata dell'organizzazione terroristica. Si tratta della prima volta in cui Hamas riconosce l'uccisione di un ostaggio. In precedenza, qualsiasi morte tra i captivity, se riconosciuta, veniva attribuita agli attacchi militari israeliani.

In un incidente separato, due captive femminili sono state gravemente ferite, ha dichiarato il portavoce delle Brigate Al-Kassam, Abu Ubaida. "Il governo nemico è responsabile a pieno titolo di questi massacri e delle reazioni conseguenti che mettono a rischio le vite dei prigionieri sionisti", ha scritto in una dichiarazione su Telegram.

È stata costituita una commissione d'inchiesta per fare luce sull'incidente e i risultati saranno resi noti in seguito. Si stanno facendo sforzi per salvare le due captive ferite. Hamas non ha ancora reso noti l'identità del defunto o dei feriti, né la cronologia degli incidenti. All'inizio della guerra tra Israele e Hamas, Abu Obeida aveva minacciato di eseguire gli ostaggi.

L'esercito israeliano non ha ancora informazioni

Il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha dichiarato su X che non ci sono al momento informazioni di intelligence per confermare o smentire le affermazioni di Hamas. L'esercito sta indagando sulla dichiarazione di Obaida.

Hamas e altri gruppi terroristici hanno rapito 251 persone da Israele alla Striscia di Gaza il 7 ottobre. Si presume che 111 siano ancora lì, ma non è chiaro quanti siano ancora vivi. L'esercito israeliano ha ufficialmente confermato 39 morti. Secondo un rapporto confidenziale del ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant al Comitato degli Affari Esteri e della Difesa, "il numero di ostaggi sopravvissuti nella categoria umanitaria è stimato tra 20 e 35, a seconda dell'interpretazione". La "categoria umanitaria" include donne, bambini e anziani e malati, con un margine di interpretazione in quest'ultimo caso.

