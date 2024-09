- Le gravi inondazioni invernali hanno causato danni per un valore di 40 milioni di euro.

A causa delle inondazioni invernali severe, si stima che i danni alle strutture protettive in Sassonia-Anhalt ammontino a circa 40 milioni di euro. Sono stati interessati dighe, stazioni di pompaggio, dispositivi di misurazione e argini, che necessitano di riparazioni urgenti, come ha dichiarato il Ministro dell'Ambiente Armin Willingmann (SPD). Ha commentato che le recenti inondazioni del Capodanno hanno rappresentato una sfida significativa per le difese dalle inondazioni, che sono state superate con successo.

Per la prima volta in due decenni, l'intero stato ha vissuto una crisi di inondazioni. Anche se l'attenzione si è concentrata principalmente sulla diga di Kelbra e sulle aree del fiume Helme, tutti i corsi d'acqua all'interno dello stato hanno subito gli effetti, ha dichiarato Willingmann. Fortunatamente, non sono state segnalate ferite o danni a causa di argini rotti.

L'Autorità per la Protezione dalle Inondazioni ha ora presentato il suo rapporto sui danni alle strutture protettive. Secondo Willingmann, dicembre 2023 è stato il mese di dicembre più piovoso degli ultimi 150 anni. Le principali cause di danni sono state la pressione dell'acqua prolungata e i detriti, sia galleggianti che trasportati dall'acqua.

Oltre a riparare i danni, è di fondamentale importanza affrontare l'instabilità di circa 100 chilometri di argini, già identificati come instabili prima dell'inondazione invernale, ha sottolineato Willingmann.

Rispetto al sistema degli argini complessivo che si estende per circa 1.360 chilometri, si tratta di una porzione relativamente piccola. Dal 2002, il ministero ha investito circa 1,5 miliardi di euro nelle misure di protezione dalle inondazioni della Sassonia-Anhalt.

Armin Willingmann, Ministro dell'Ambiente della Sassonia-Anhalt, ha sottolineato l'importanza di affrontare l'instabilità di circa 100 chilometri di argini, già identificati come instabili prima dell'inondazione invernale.

