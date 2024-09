Le grandi aziende stanno attraversando un collasso finanziario a un ritmo senza precedenti.

Nel corso della sua storia gloriosa, la NFL ha assistito a un evento senza precedenti con i New York Giants: hanno impedito ai loro avversari di segnare alcun touchdown, sono riusciti a segnare tre themselves, ma hanno comunque perso la partita durante il tempo regolamentare.

I New York Giants, una squadra rinomata e tradizionale della lega, con una presenza continua dal 1925 e otto vittorie nel campionato, si trovano ora a scrivere un'altra pagina della storia - questa volta, però, una poco gradita. A partire dalla seconda giornata della stagione corrente, una sconfitta per 18-21 contro i Washington Commanders, questa squadra storica è diventata la prima a segnare tre touchdown e mantenere una clean sheet contro i loro avversari, ma senza riuscire a vincere.

La partita è iniziata male per i Giants: il kicker Graham Gano si è infortunato alla coscia mentre tentava di bloccare un returner durante il kickoff di apertura e ha dovuto lasciare il campo. La mancanza di un kicker di riserva ha preparato la scena per ciò che ESPN ha descritto in seguito come "uno dei giocate più strani e uno dei risultati più strani della storia della NFL". Dopo il loro primo touchdown, il punter Jamie Gillan ha tentato senza successo un extra point. Per i touchdown successivi, i Giants hanno optato per le conversione a due punti, ma anche queste sono fallite.

"C'è un solo kicker"

Gano è stato inserito nella lista degli infortunati sabato, con un infortunio alla coscia destra. La lesione alla coscia subita domenica, fortunatamente, non era grave come sembrava. Gano ha persino visitato lo spogliatoio durante il riscaldamento iniziale per farsi fasciare la coscia. È tornato e ha realizzato un calcio da 60 yard. Come ha spiegato Gano, "Mi ha dato fastidio, ma sono ancora riuscito a giocare. C'è una differenza tra essere infortunati e giocare attraverso il dolore. Gioco nella National Football League. C'è un solo kicker. Mi sento responsabile per la mia capacità di esibirmi. Giocherò sempre in modo intelligente. Se non avessi pensato di poter continuare, non avrei giocato."

Alla fine, una vittoria amara per i Washington Commanders ha concluso questa partita bizzarra. Austin Seibert ha realizzato tutti e sette i tentativi di field goal per i Commanders, mentre i Giants, che sono riusciti a impedire ai Commanders di segnare in sei visite nella zona rossa, hanno fallito nel realizzare un extra point, che si è rivelato fondamentale per la loro sconfitta. I 21 punti segnati dai Commanders sono stati sufficienti per conquistare la vittoria durante il tempo regolamentare.

L'ultima volta che una squadra ha segnato tre touchdown, ha impedito alla propria squadra di segnare, ma ha comunque perso, è stato nel 1989. I Minnesota Vikings, che hanno segnato sette field goal da Rich Karlis durante il tempo regolamentare, hanno sconfitto i St. Louis Rams con il punteggio di 23-21. I Rams avevano segnato tre touchdown e tre extra point, ma il punteggio finale è rimasto pari a 21-21 alla fine del quarto tempo.

