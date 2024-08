Le "Golden Girls" non riuscirono a incoronare la regina del Brasile

La squadra femminile di calcio degli Stati Uniti vince il torneo olimpico di calcio. Nella finale, le "Ragazze d'Oro" sconfiggono a fatica il Brasile, ponendo fine alla carriera internazionale di Marta.

Le "Ragazze d'Oro" hanno colpito ancora: la squadra femminile di calcio degli Stati Uniti è diventata campione olimpica per la quinta volta. Nella finale, una partita combattuta contro il Brasile allo stadio Parco dei Principi di Parigi, il campione in carica ha vinto 1:0 (0:0) e ha negato a Marta, star internazionale, il titolo tanto atteso.

Mallory Swanson (57.) ha segnato per gli Stati Uniti, che avevano eliminato i futuri medagliati di bronzo della Germania in semifinale (1:0 ai supplementari). I sudamericani, guidati dalla sei volte miglior giocatrice del mondo Marta, che è entrata in campo al 61' minuto dopo la squalifica per cartellino rosso, si sono dovuti accontentare dell'argento, come nel 2004 e nel 2008.

Davanti alla nazionale tedesca e alla star di Hollywood Tom Cruise, le squadre si sono incontrate in una fase di apertura emozionante con gioco aperto. Dopo 15 minuti, il Brasile ha festeggiato ciò che pensava fosse il vantaggio con la promettente attaccante Ludmila, ma il gol è stato annullato per fuorigioco.

Man mano che il gioco procedeva, diventava sempre più fisico. Poco prima della fine del primo tempo, il portiere degli Stati Uniti Alyssa Naeher ha fatto una parata spettacolare su Gabi Portilho (45.+2) per impedire al Brasile di passare in vantaggio. Un contropiede dopo la ripresa ha sbloccato la partita a favore degli efficienti americani. La giocatrice del PSG Korbin Albert ha passato la palla all'attaccante Swanson, che ha concluso tranquillamente nell'angolo destro.

Marta aveva già annunciato che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno sul palcoscenico internazionale. Dopo un calcio a kung-fu nella finale del gruppo contro la Spagna (0:2), ha affrontato un'uscita indegna, ma il Brasile si è qualificato per la finale come una delle due migliori terze classificate.

Il giorno prima, la nazionale tedesca aveva conquistato la quarta medaglia di bronzo nella partita per il terzo posto. La squadra guidata da Horst Hrubesch ha sconfitto i campioni del mondo della Spagna a Lione 1:0 (0:0) e si è recata a Parigi per la cerimonia di vittoria il giorno successivo.

La squadra femminile di calcio degli Stati Uniti continua a dominare, conquistando un altro titolo olimpico di calcio. Nella finale emozionante, sono riuscite a battere il Brasile 1:0, negando a Marta l'opportunità di aggiungere l'oro olimpico al suo illustre curriculum.

