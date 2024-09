- Le giovani donne assumono il ruolo di casalinghe

Donne in cucina? Su Instagram e TikTok, l'hashtag #HomeMaker (tradizionale casalinga) porta a un bizzarro film degli anni '50 sorprendentemente ambientato ai giorni nostri. La tendenza HomeMaker celebra l'immagine della casalinga tradizionale che si prende cura della casa, dei pasti e del proprio aspetto con allegria. Il suo obiettivo principale: un marito soddisfatto.

Il fascino del fare la casa

Una autoproclamata HomeMaker come "Mary la contadina" (28), con oltre 89.000 follower su Instagram, raccoglie erbe in lunghi vestiti floreali, prepara torta spugna sontuosa, posa con un libro di preghiere rosa e simpatizza con gli uomini che devono prepararsi il pranzo. Dichiarando in un post che fare la casalinga è la carriera migliore, lei è compensata con l'affetto. Per lei, il fenomeno HomeMaker celebra "il fascino del fare la casa e della maternità".

Estee D. Women (26), una HomeMaker con quasi 200.000 follower su TikTok, dà anche la priorità alla felicità del suo uomo. Nei suoi video, discute come attrarre un "uomo maschile" e cosa costituisce una HomeMaker: "È una donna che sceglie uno stile di vita tradizionale con ruoli estremamente tradizionali". L'uomo lavora, la donna si prende cura della casa. La vita da HomeMaker diventa uno stile di vita: Women è contro i precontratti ("Perché credo nella fedeltà del mio marito") e promuove la sottomissione delle donne ai loro mariti.

Dio, conservatorismo, faccende domestiche

Molti considerano questa mentalità sottomessa preoccupante, specialmente perché colloca le donne in una posizione economica svantaggiata. Le HomeMakers respingono questa critica, come Women ha spiegato a "CNN": "La differenza (da donne degli anni '50) è che abbiamo una scelta. Le donne possono scegliere di essere solo casalinghe o lavorare o fare entrambe le cose".

Tuttavia, il percorso dalla casalinga tradizionale ai valori conservatori è rapido. Insieme agli avviatori di sourdough e alle gonne lunghe, le HomeMakers spesso promuovono valori cristiani e ideologie conservatrici. Women è una cristiana devota e sostenitrice di Trump. "Mary la contadina" vede il suo ruolo di casalinga come "divinamente ordinato" e condanna i diritti all'aborto, le persone transgender e le vaccinazioni, nonostante abbia gestito un account OnlyFans prima della sua carriera da HomeMaker.

Perché così tante giovani donne sono attratte dallo stile di vita HomeMaker?

Quindi, perché così tante giovani donne sono attratte dallo stile di vita HomeMaker? In sostanza, è meno complesso. Women, ad esempio, ha visto sua madre, che combinava figli, lavoro domestico e lavoro come madre single, come un modello povero. "Non volevo lottare così", ha detto a "CNN".

In effetti, le donne lavorano più degli uomini, combinando lavoro retribuito e non retribuito. In Germania, è di circa nove ore in più alla settimana, come ha riferito "Der Spiegel" quest'anno. I modelli di ruolo tradizionali bypassano questa sfida strutturale. A patto che il reddito della famiglia possa sostenere la famiglia.

In modo interessante, le HomeMakers e le femministe condividono un terreno comune significativo: entrambe promuovono il riconoscimento del lavoro domestico come lavoro. Se l'amore e la gratitudine siano una compensazione sufficiente è altamente contestabile.

Nonostante le critiche, molte HomeMakers, come Estee D., vedono la loro scelta di abbracciare i ruoli tradizionali come una scelta personale. Argomentano, come Estee ha fatto in un'intervista con CNN, che "le donne possono scegliere di essere solo casalinghe o lavorare o fare entrambe le cose".

Leggi anche: