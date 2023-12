Le giocatrici della National Women's Soccer League si fermano a metà partita in segno di solidarietà dopo le accuse di cattiva condotta sessuale

Durante le prime due delle tre partite in programma mercoledì, i giocatori del NJ/NY Gotham FC e del Washington Spirit si sono riuniti a braccia incrociate per un minuto prima della ripresa del gioco, così come i giocatori durante la partita tra North Carolina Courage e Racing Louisville FC.

I tifosi di entrambe le partite hanno tributato una standing ovation e hanno applaudito quando i giocatori si sono uniti.

La protesta avverrà durante tutte e tre le partite, come ha annunciato mercoledì l'Associazione nazionale delle giocatrici della Lega calcio femminile. La terza partita della serata è quella tra Portland Thorns FC e Houston Dash a Portland, in Oregon.

La controversia nasce da un'inchiesta di The Athletic della scorsa settimana, in cui le giocatrici hanno dichiarato che l'allenatore delle North Carolina Courage, Paul Riley, ha usato la sua influenza e il suo potere per molestare sessualmente le giocatrici e, in un caso, per costringere una giocatrice a fare sesso con lui.

Nel rapporto, l'ex giocatrice Sinead Farrelly ha descritto come un Riley sposato l'abbia costretta a entrare nella sua stanza d'albergo per fare sesso. Un altro episodio riportato descrive come Riley abbia costretto Farrelly e la compagna di squadra Mana Shim a tornare nel suo appartamento e abbia fatto pressione sulle due per farle baciare.

The Athletic ha chiesto a Riley di commentare la sua presunta cattiva condotta e lui ha risposto che le affermazioni degli ex giocatori erano "completamente false". Secondo The Athletic, Riley ha risposto in un'e-mail: "Non ho mai avuto rapporti sessuali o fatto avances sessuali a questi giocatori".

La CNN non è riuscita a contattare Riley per un commento.

Le conseguenze della notizia sono state significative. Le Courage hanno licenziato Riley. Il commissario della NWSL, Lisa Baird, ha rassegnato le dimissioni e la lega a 10 squadre ha annullato tutte le partite previste per lo scorso fine settimana a seguito delle accuse contro Riley, che ha allenato tre franchigie per otto stagioni.

Martedì si è dimesso anche Steve Baldwin, amministratore delegato e socio dirigente dei Washington Spirit della NWSL. La sua dichiarazione su Twitter ha fatto riferimento a una recente richiesta dei giocatori come parte della ragione per cui si è dimesso.

Poco prima della partita dei Thorns di mercoledì, il direttore generale e presidente del calcio di Portland Gavin Wilkinson è stato messo in congedo amministrativo "in attesa dei risultati dell'indagine esterna indipendente, che è in corso", ha annunciato la squadra. La CNN sta cercando di contattare Wilkinson per ulteriori commenti.

La NWSL Players Association ha dichiarato in un comunicato che le partite in programma sarebbero riprese mercoledì, aggiungendo l'hashtag #NoMoreSilence.

"Abbiamo preso la pausa del fine settimana per valutare", ha dichiarato la NWSLPA in un comunicato. Riconosciamo che non riusciremo a elaborare il dolore degli ultimi giorni in un solo weekend o in una sola settimana". In mezzo alle dichiarazioni che campionati e club si affrettano a rilasciare, abbiamo ascoltato noi stessi e gli uni gli altri".

Il proprietario del Courage si scusa

In una lettera di mercoledì, il proprietario e presidente delle North Carolina Courage Steve Malik si è scusato e ha promesso di creare un ambiente sicuro per le giocatrici.

"Lasciatemi iniziare dicendo che sono profondamente dispiaciuto per il nostro ruolo nell'incapacità di creare un ambiente in cui i giocatori si sentano sicuri e a proprio agio nel farsi avanti", ha detto Malik nella lettera.

Ha detto che il club era stato messo al corrente di un'indagine sul comportamento di Riley nel 2015, ma che gli era stato "assicurato che era in regola". Non ha rivelato chi glielo avesse assicurato.

Malik ha dichiarato che la squadra non era a conoscenza delle "orribili" accuse contro Riley fino al rapporto della scorsa settimana. Malik ha detto che la squadra ha fatto la propria due diligence sull'ex allenatore dopo aver acquistato la franchigia guidata da Riley nel 2017, allora nota come Western New York Flash.

"Non appena siamo venuti a conoscenza delle gravi accuse contro il signor Riley, abbiamo immediatamente interrotto il suo rapporto di lavoro. Non c'è posto per questi comportamenti e abusi nel nostro sport e nella nostra società. Il licenziamento del signor Riley è stato il primo passo e continuiamo a riflettere su come avremmo potuto fare meglio", ha detto Malik.

Farrelly, che martedì ha parlato alla NBC insieme a Shim e all'attaccante della Nazionale femminile statunitense Alex Morgan, ha detto che il danno causato da Riley "si infiltra in ogni parte" della loro vita.

"Penso che sia davvero importante e per questo abbiamo voluto condividere la nostra storia e raccontare in modo così dettagliato il danno che è stato fatto alle nostre carriere, ma anche a chi siamo come persone", ha spiegato Farrelly, che ha giocato per Riley in tre squadre diverse.

"Il danno alla mia autostima, al modo in cui mi vedevo e al modo in cui affrontavo la vita, si ripercuote su ogni aspetto della tua vita", ha detto Farrelly alla NBC.

"C'è un sacco di perdita che ne deriva e cose che non potrò riavere indietro e penso che quando possiamo attingere all'impatto emotivo del solo presentarsi per cercare di essere il proprio sé autentico, può davvero colpire a casa per molte persone perché è più grande dello sport. Si tratta di sicurezza nelle nostre vite e nei nostri corpi e i giocatori se lo meritano. Tutti noi lo meritiamo. Ed è qualcosa per cui ci batteremo".

David Close, Jacob Lev e Ben Morse della CNN hanno contribuito a questo servizio.

