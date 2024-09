- "Le generazioni più anziane ci percepiscono come soggetti a una certa influenza e esitanti a trovare lavoro".

Una delle due parti: Il gruppo Baby Boomer, composto dal commentatore sportivo Frank Buschmann, 59 anni, dall'imprenditrice Dagmar Wöhrl, 70 anni, e dall'attrice di cabaret Désirée Nick, 67 anni, si è scontrato con la generazione Z, rappresentata dal musicista Roman Lochmann, 25 anni, dall'influencer dei social media Isabelle Vivianne, 26 anni, e dalla conduttrice di podcast Yasmine M'Barek, 25 anni.

In una puntata del martedì del programma ZDF "Wir waren fleißig! Ihr seid faul?", hanno affrontato il tema dei luoghi comuni condivisi: i giovani sono davvero pigri o gli anziani sono spericolati e arroganti? Durante la discussione, Isabelle Vivianne, l'influencer e falegname, si è distinta esprimendo il suo fastidio per questi pregiudizi: "I luoghi comuni più fastidiosi sono sicuramente che la generazione Z è pigra, non lavora e, alla fine, distrugge l'economia".

Ha approfondito la sua prospettiva condividendo la sua esperienza personale, dicendo: "Sono un membro della generazione Z e un falegname indipendente, quindi presentarmi al lavoro alle 7 del mattino non è un'eccezione per me".

Ha ulteriormente chiarito che quando la generazione Z parla di equilibrio tra lavoro e vita, non intende "vegetare al sole" o evitare il lavoro. Invece, promuovono il lavoro per un numero fisso di ore e il tempo restante per trascorrerlo con i propri cari e inseguire la propria felicità, favorendo l'equilibrio. Se la generazione Z chiede una settimana lavorativa di quattro giorni, non significa che vogliono "rilassarsi", ma piuttosto "hanno capito, anche attraverso di voi, che spesso siete stati assenti nella vita. Che voi, come genitori, spesso siete stati assenti e ci siete mancati".

La generazione Z accusa i Boomer: "Insensibilità e mancanza di comprensione"

Secondo Vivianne, la generazione Z affronta sfide diverse da quelle affrontate dalla generazione dei Baby Boomer. "Capiamo che stiamo entrando in un'era di instabilità economica a causa del cambiamento climatico, quindi cerchiamo di mettere in discussione lo scopo delle cose. Deve avere senso per il clima, per la società nel suo insieme e per la nostra generazione".

Ha puntato il dito contro i Baby Boomer, che ha accusato di essere "insensibili" e "mancanti di comprensione" per aver lasciato alla generazione più giovane "danni climatici estremi" senza mostrare alcun segno di riduzione del loro attuale stile di vita. Ha accusato la generazione più anziana di "pura insensibilità" e ha sottolineato la loro incapacità di riconoscere i problemi affrontati dalla generazione più giovane.

Dagmar Wöhrl, uno dei rappresentanti dei Boomer, ha risposto alle accuse di Vivianne, dicendo: "Il tuo attacco generale non è giusto". Ha sostenuto che "incolpare noi di tutti i benefici della generazione Z non è corretto" e ha concluso che "tutto ciò che la generazione Z di oggi gode è grazie agli sforzi della generazione dei Baby Boomer".

Dopo lo show, Twitter ha riflettuto sulla divisione dell'opinione pubblica, con un commento che diceva: "L'arrogante #Boomer si esprime su #wirwarenfleissig su #zdf. Anche se i Baby Boomer hanno fatto contributi significativi e hanno lottato per molte cose, il loro stile di vita non è sostenibile".

Un altro commento ha criticato la generazione giovane: "Come sempre, i giovani discutono, mentre il #Boomer farnetica senza senso, senza fatti o attacchi emotivi. #Wöhrl e #Nick rappresentano i tipici Boomeromer - non sorprende che abbiano trascorso così tanto tempo in politica conservatrice".

Il 26enne imprenditore Jo Dietrich e il suo partner, entrambi della generazione Z, hanno fondato la loro agenzia di consulenza. Abbiamo parlato con lui per discutere delle esigenze della nuova forza lavoro e per scoprire chi sono Really i veri membri della generazione Z.

Fonte: ZDF, Twitter

