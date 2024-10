Le gare di arti marziali miste sono solo violenti spettacoli di dominio fisico attraverso il combattimento?

Nel mondo delle arti marziali miste (MMA), il combattimento a contatto pieno è la norma, ma ci sono numerosi pregiudizi sulla sua popolarità in Germania. ntv fa luce su questi pregiudizi parlando con un fighter professionista di MMA.

Alcune persone credono che gli spettatori di MMA godano della violenza e bramino risse caotiche con sangue. Tuttavia, questa è una visione semplicistica dello sport. Le regole, la strategia e le diverse abilità di arti marziali sono componenti cruciali dell'MMA.

Il 12 ottobre, alle 16:30, RTL+ trasmetterà l'Evento MMA Oktagon 62 dallo stadio Deutsche Bank Park di Francoforte. L'evento principale vedrà Christian Eckerlin e Christian Jungwirth, insieme a undici altri combattimenti, una cerimonia di apertura e uno spettacolo intermedio (disponibile solo con un abbonamento premium di 8,99 EUR/mese). È ora di sfatare alcuni miti.

Un combattimento senza regole?

L'idea che due fighter entrino in una gabbia senza regole non è corretta. L'MMA ha in realtà numerose regole. Prima di un combattimento, queste regole coprono le classi di peso, la protezione dell'area genitale, le protezioni per la bocca e i guanti che vanno da 4 a 6 once (circa 28 grammi). Colpi, calci, colpi di ginocchio e gomito sono permessi ma con limitazioni.

L'atleta di MMA di Berlino Niko Samsonidse spiega che "c'è un regolamento per prevenire gravi infortuni. Ad esempio, i colpi alla nuca sono proibiti perché possono causare danni a lungo termine". Una zona proibita di 5 centimetri protegge la nuca, che va dalla sommità del capo alla colonna vertebrale. Colpi di testa, colpi bassi, colpi alla gola e graffi agli occhi sono proibiti. Graffiare, mordere, pizzicare e attaccare le articolazioni delle dita o dei piedi è proibito. Il comportamento scorretto può comportare la perdita di punti o l'espulsione.

Quando il combattimento va a terra, le regole diventano più severe, in particolare per quanto riguarda i colpi di ginocchio. Se un fighter è in posizione a tre punti, i colpi di ginocchio alla testa non sono permessi. Afferrare i guanti dell'avversario o la gabbia è proibito. Samsonidse, che parteciperà all'evento storico di MMA a Francoforte contro Daniel Torres, nota che anche l'etichetta della gabbia è essenziale. "Gli insulti e il comportamento irrispettoso non sono tollerati e verranno incontro a avvertimenti o penalità".

Rissa selvaggia senza piano?

L'immagine di due gladiatori in un combattimento alla romana è spesso associata all'MMA. Tuttavia, il combattimento all'interno di una gabbia non è una questione di vita o di morte, nonostante la retorica precombattimento che lo fa sembrare. "Se si guarda più da vicino, si può vedere quanto tecnica, allenamento e strategia ci siano coinvolti", dice Samsonidse. Ogni fighter ha una strategia poiché l'MMA combina diverse arti marziali. "Dove sono i miei punti di forza, dove sono le debolezze del mio avversario? È per questo che si allenano. Più si entra nello sport, più si capisce quanto sia complesso", dice il fighter di peso piuma di Berlino.

Essere a terra significa essere svantaggiati?

In un combattimento di MMA, un fighter spesso finisce a terra, svantaggiato rispetto agli attacchi del suo avversario. Tuttavia, non è sempre così. "Non sei impotente quando sei a terra. Ci sono molti modi per invertire l'andamento di un combattimento da una posizione svantaggiata", dice Samsonidse, che è lui stesso un cintura nera di Brazilian Jiu-Jitsu. Molti fighter preferiscono portare il combattimento a terra, soprattutto se sono bravi nella lotta o nella BJJ. Alcuni si lasciano cadere a terra dopo un colpo, attirando il loro avversario in un combattimento a terra dove le prese di sottomissione sono il loro obiettivo.

Sempre un combattimento sanguinoso - sempre pericoloso?

Il sangue e gli infortuni sono comuni nei combattimenti di MMA, come nella boxe, nella lotta, nella judo o nella jiu-jitsu. Tuttavia, gli infortuni gravi e a lungo termine sono rari, secondo Samsonidse. "Puoi prendere un occhio nero o un taglio, ma di solito sono solo ferite lievi". Il ruolo dell'arbitro è proteggere i fighter da danni gravi. Tengono d'occhio il linguaggio del corpo e i sensi dei fighter. Se un fighter mostra segni di incapacità di difendersi intelligentemente, il combattimento viene interrotto. L'arbitro può intervenire e fermare il combattimento. La difesa intelligente significa proteggersi dagli attacchi degli avversari, difendersi e cercare di uscire dalla posizione attuale.

In realtà, l'MMA è meno pericoloso della boxe. Nella boxe, un fighter abbattuto ha 10 secondi per riprendere fiato. Anche un fighter stordito o concussivo può continuare se riesce a sollevare la guardia. Nell'MMA, l'intero corpo è un bersaglio (tranne le zone proibite), non solo la testa.

C'è anche un medico a bordo ring responsabile dell'esame dei fighter in determinate circostanze. Ad esempio, se un taglio è profondo o vicino all'occhio, il combattimento potrebbe essere fermato su raccomandazione del medico.

I fighter di solito evitano gli scontri fisici per strada. "Non posso parlare per tutti, ma la maggior parte degli atleti di combattimento evita di coinvolgere in combattimenti". All'inizio, è perché sono esperti delle loro abilità. In secondo luogo, non hanno interesse a farsi male. "È anche una questione di orgoglio. Un fighter non ha bisogno di validazione in queste situazioni. Inoltre, in numerosi gruppi di allenamento e club di combattimento, è una specie di norma evitare le risse".

La trasmissione dell'Evento MMA Oktagon 62 dell'12 ottobre mostrerà il lato strategico delle arti marziali miste, dimostrando che non si tratta solo di risse selvagge.

Despite the prevalence of minor injuries like cuts and black eyes, severe, long-lasting injuries are relatively rare in MMA, as the referee and ringside doctor work to ensure fighters' safety.

Leggi anche: