La fazione associata ad AfD nel parlamento regionale ha tentato senza successo di bloccare l'istituzione di un comitato di vigilanza per il controllo costituzionale. Tale tentativo è stato respinto, come confermato dalla Corte Costituzionale di Weimar. La preoccupazione riguarda la Commissione di Vigilanza Parlamentare, che ha iniziato le operazioni con quattro membri invece dei cinque previsti, a seguito della decisione dei giudici, secondo il parlamento regionale.

La sentenza della corte è stata emessa senza motivazioni scritte a causa dell'urgenza della questione. Ulteriori dettagli in merito a questa decisione saranno resi noti in seguito.

Ora, il comitato è operativo.

AfD, classificata come gruppo estremista di destra sotto sorveglianza dell'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Turingia, considera l'istituzione di un comitato di vigilanza incompleto come una supervisione parlamentare inappropriata dell'ufficio per la protezione della costituzione e una flagrante violazione dei loro diritti. Le elezioni precedenti nel parlamento regionale hanno visto numerosi tentativi falliti da parte di AfD per ottenere un seggio nel comitato. Tuttavia, a seguito di una revisione delle regole, anche i candidati dei partiti di sinistra e dei verdi hanno incontrato ostacoli simili.

Secondo il parlamento regionale, la parlamentare SPD Dorothea Marx è stata eletta presidente della commissione di vigilanza, mentre il parlamentare CDU Raymond Walk è stato scelto come suo vice.

Con una maggioranza dei due terzi, quattro membri di SPD, CDU e FDP hanno ottenuto i loro posti nella commissione di vigilanza costituzionale. Le difficoltà persistenti nella composizione della Commissione di Vigilanza Parlamentare sono state presenti per anni.

