- Le frasi iniziali di Ralf Schumacher

Ralf Schumacher al centro dell'attenzione dopo la sua dichiarazione pubblica di un mese fa

Ralf Schumacher (49) è al centro dell'attenzione da quando ha reso pubblica la sua identità un mese fa. La sua recente partecipazione a una bizzarra causa di custodia con la sua ex moglie Cora Schumacher (47) ha causato scalpore. Tuttavia, in una recente conversazione con la rivista croata "Gloria", Ralf Schumacher ha parlato positivamente del suo nuovo affetto. Schumacher ha dichiarato: "Non sono mai stato più felice!"

Ralf Schumacher esprime la sua gioia per un "inizio completamente fresco"

Durante l'intervista, il pilota ha dichiarato la sua riluttanza a discutere di questioni personali. Tuttavia, ha invitato un giornalista croato nella sua vigna situata nel comune sloveno di Brda, accompagnato dal suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne, e ha rivelato: "In un mondo ideale, ci si sposa, si cresce un figlio e si rimane insieme per sempre. Era anche il mio sogno, ma non è andata così. E non sono il solo a vivere un divorzio. Ora mi trovo in un capitolo completamente nuovo della mia vita, della nostra vita, e sono più felice che mai."

Conflitto su Instagram tra Ralf Schumacher e Cora Schumacher

Di recente è scoppiata una disputa pubblica su Instagram tra Ralf Schumacher e la sua ex moglie Cora Schumacher. Ralf ha inizialmente condiviso una chat privata che avrebbe dovuto dimostrare che, nonostante le affermazioni di Cora in un'intervista a "Spiegel", lei era a conoscenza dell'affetto di Ralf per Étienne.

Pochi giorni fa, Cora Schumacher ha condiviso la sua propria chat privata, presumibilmente per dimostrare che Ralf non era stato del tutto sincero riguardo alla sua relazione con Étienne dal mese di aprile 2023. Entrambi gli ex coniugi hanno subsequently cancellato i loro post.

