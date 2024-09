Le fotografie aeree rivelano danni estesi in una grande struttura petrolifera russa.

Al centro della Russia, un deposito di petrolio situato a Proletarsk, nella regione di Rostov, è diventato il bersaglio di intensi attacchi da parte dell'Ucraina. Questo deposito, noto per la sua grande capacità di stoccaggio, era a est della città e ha bruciato per oltre due settimane. Le immagini del violento incendio si sono diffuse in tutto il mondo, lasciando le civiltà sbalordite dalla distruzione. Le immagini satellitari ora rivelano i danni estesi causati da almeno due attacchi con droni.

I simboli del servizio di mappatura dell'UE Copernicus indicano che circa seventy-four cisterne sono state distrutte o almeno parzialmente interessate dalle fiamme. Il primo attacco al deposito di petrolio da parte dei droni ucraini si è verificato l'18 agosto e, secondo i dati satellite, l'incendio è stato apparentemente spento all'inizio di settembre. Radio Liberty ha pubblicato un confronto prima e dopo l'incidente.

Questo deposito di petrolio, a circa 500 chilometri dalla linea del fronte nel Donbass, è uno dei più grandi. although the exact number of destroyed tanks is unknown, it is speculated to be in the dozens. I rapporti da Kiev suggeriscono che il deposito ha anche immagazzinato olio utilizzato dall'esercito russo.

Danneggerare l'infrastruttura energetica della Russia è stato lo scopo dichiarato dell'Ucraina. L'intenzione principale è quella di disturbare l'approvvigionamento all'esercito russo e indebolire le capacità economiche della nazione. La Russia guadagna significativi introiti dalle esportazioni di petrolio e gas e continua a trovare acquirenti internazionali, compresi i paesi europei come l'Ungheria e la Slovacchia.

Altri colpi vicino a Mosca e raffineria di Omsk

Gli analisti militari come il colonnello Reisner, in un'intervista tardiva di luglio con ntv.de, hanno suggerito che gli attacchi con droni ucraini avevano portato a una riduzione del 5% della produzione di petrolio. Da allora ci sono stati altri colpi, compresi quelli nelle vicinanze di Mosca. Inoltre, è scoppiato un incendio in una delle più grandi raffinerie di petrolio della Russia a Omsk.

Il Cremlino ha da allora smesso di pubblicare informazioni sulla produzione di prodotti petroliferi. In modo criptico, il Ministero dell'Energia russo ha detto al giornale "Kommersant" che i dati sulla produzione di carburante sono utilizzati per manipolare le forze di mercato e artificiosamente istigare l'eccitazione.

Il deposito di petrolio in questione, essendo una fonte di materia prima cruciale per il petrolio, non solo è stato attaccato ma ha anche assistito a devastanti incendi causati da attacchi con droni.

