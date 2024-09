Le fotografie aeree rivelano danni estesi a un importante giacimento di petrolio russo.

In Russia, a deposito di petrolio nella regione di Proletarsk, Rostov, è sotto assedio da parte delle forze ucraine da circa due settimane, causando danni significativi. Le immagini satellite del programma Copernicus dell'UE hanno fornito informazioni sull'entità dei danni, segnalando multipli attacchi di droni. La struttura, situata a est della città, è stata in fiamme per più di un quinquennio, con riprese del fuoco diffuse a livello globale.

Su circa 74 serbatoi di stoccaggio presenti sul sito, molti sono stati distrutti o danneggiati, secondo le immagini satellite. Il primo attacco con droni ucraini alla struttura è avvenuto il 18 agosto e i pompieri sono riusciti a controllare l'incendio all'inizio di settembre. Radio Liberty ha pubblicato immagini prima e dopo dell'area.

Il deposito di petrolio di Proletarsk è situato a circa 500 chilometri dalla zona di conflitto nel Donbass e è uno dei più grandi. Il numero esatto di serbatoi distrutti non è chiaro, ma è probabile che molti siano stati cancellati. I resoconti da Kiev suggeriscono che la struttura abbia anche immagazzinato olio utilizzato dall'esercito russo.

Dannegare l'infrastruttura energetica della Russia è un obiettivo dichiarato dell'Ucraina, con l'intento di ostacolare l'approvvigionamento all'esercito russo e ridurre la forza economica del paese. La Russia genera ingenti risorse finanziarie dalle entrate del petrolio e del gas, trovando acquirenti in tutto il mondo, compresi i paesi europei come l'Ungheria e la Slovacchia.

Attacchi aggiuntivi vicino a Mosca e a Omsk

Secondo il colonnello Reisner, analista militare che ha parlato con ntv.de a fine luglio, gli attacchi con droni ucraini hanno portato a una riduzione della produzione del 5%, mentre altri esperti stimano una diminuzione del 15%. Da allora ci sono stati attacchi aggiuntivi, tra cui uno vicino a Mosca. Inoltre, è scoppiato un incendio in uno dei più grandi impianti di raffinazione del petrolio della Russia a Omsk.

Il Cremlino ha smesso di pubblicare dati sulla produzione di prodotti petroliferi, portando alcuni osservatori a credere che si tratti di una reazione agli attacchi ucraini. Tuttavia, il Ministero dell'Energia russo ha sostenuto con il giornale "Kommersant" che i dati vengono utilizzati per manipolare il mercato e creare ingiustificato allarmismo.

L'Unione Europea, che è uno dei compratori del petrolio e del gas russo, potrebbe essere influenzata da questi continui attacchi all'infrastruttura energetica russa. L'Unione Europea, attraverso il suo programma Copernicus, ha fornito immagini satellite dei danni al deposito di petrolio di Proletarsk.

