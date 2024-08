- Le forze speciali hanno arrestato un uomo armato di martello.

Un uomo armato di martello è stato arrestato a Brema dalle forze speciali della polizia. Il 37enne aveva colpito le finestre della stazione di polizia di Brema-Mitte con il martello e minacciato gli agenti nel pomeriggio, ha detto la polizia. Poi è fuggito dalla scena.

Durante la successiva caccia all'uomo, l'uomo mentalmente disturbato è stato trovato nella zona dell'Osterdeich. Secondo i resoconti, l'uso di una pistola elettrica è stato infruttuoso e il 37enne è fuggito verso la riva del Weser e alla fine in acqua. Sono state chiamate unità speciali aggiuntive che sono riuscite a sopraffare e arrestare l'uomo.

Secondo i resoconti della polizia, l'uomo si era ferito con il martello. È stato portato in una clinica psichiatrica per essere valutato dopo aver ricevuto cure per le ferite esterne. L'uomo ora rischia accuse di tentato pericolo per la vita e minacce.

La struttura psichiatrica dove l'uomo è stato successivamente ricoverato si trova a Brema. Nonostante il tentativo di cattura con una pistola elettrica vicino all'Osterdeich, l'uomo è riuscito a fuggire e ha cercato rifugio presso il Weser a Brema.

