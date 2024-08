Le forze russe stanno impiegando veicoli corazzati simili a tartarughe in operazioni di combattimento, privi di cannoni.

Ai primi di aprile, i soldati russi hanno iniziato ad utilizzare veicoli corazzati simili a tartarughe sul campo di battaglia ucraino. Recenti sviluppi hanno visto i soldati russi mostrare una versione rivista di questi colossi d'acciaio. Questo veicolo aggiornato offre un interno più grande per l'infanteria, ma sembra mancare nella sua principale potenza di fuoco.

Una unità di manutenzione russa è stata segnalata per aver trasformato un carro armato in un trasportatore di truppe in Ucraina, secondo il portale filoucraino Militarnyi. Secondo Militarnyi, i soldati russi hanno fornito una dimostrazione del veicolo modificato in un video, sebbene il luogo e la data esatti della registrazione siano incerti.

In un video diffuso sui social media, si può vedere un carro armato T-80 dotato di un tetto improvvisato in piastre d'acciaio. Il veicolo è protetto su tutti i lati da uno scudo a 360 gradi composto da grate metalliche, presumibilmente per proteggerlo dai droni suicidi. La torretta del carro armato, completa del suo cannone, sembra essere stata rimossa per ospitare più soldati a bordo. La base del carro armato è rivestita con sacchi di sabbia, asserti per proteggere l'infanteria dagli esplosioni delle mine.

Militarnyi ipotizza che la conversione sia dovuta alle crescenti perdite russe di veicoli corazzati e portatruppe. Il portale teorizza anche che il T-80 potrebbe essere stato precedentemente danneggiato e non funzionare correttamente prima delle modifiche. Secondo Oryx, una piattaforma di ricerca che segue le perdite di guerra attraverso immagini e video, le forze russe hanno subito oltre 4.800 perdite di veicoli corazzati e portatruppe dall'inizio della primavera 2022 in Ucraina.

Il veicolo presentato nel video rientra nella categoria di un modello aggiornato dei cosiddetti veicoli corazzati simili a tartarughe che sono apparsi per la prima volta ad aprile. All'inizio, le forze ucraine hanno faticato a contrastare questi veicoli mostruosi a causa della scarsità di munizioni.

Tuttavia, con l'inizio dell'estate, è aumentato il numero di video che mostrano veicoli corazzati simili a tartarughe distrutti. In metà giugno, i soldati ucraini sono riusciti a catturare per la prima volta un veicolo simile che poteva essere guidato.

Il filmato del 46° Brigata d'assalto aereo delle Forze Armate Ucraine dell'anno scorso dimostra che le strutture nel video non offrono una protezione totale contro gli attacchi d'artiglieria e dei droni. Come prova, nel video appare almeno un veicolo russo corazzato con tetto in acciaio improvvisato distrutto. Il cannone del carro armato non è presente sul veicolo. Secondo l'unità, il video è stato registrato nelle vicinanze del villaggio di Marjinka nella regione di Donetsk.

La strategia militare di convertire i carri armati T-80 in trasportatori di truppe potrebbe essere una risposta alle consistenti perdite di veicoli corazzati e portatruppe dal lato russo, come suggerito da Militarnyi. Il T-80 aggiornato, privo della sua principale potenza di fuoco, potrebbe essere un tentativo di proteggere l'infanteria dalle esplosioni delle mine e dai droni suicidi sul campo di battaglia.

Leggi anche: