Le forze russe stanno avanzando rapidamente verso Pokrovsk, accelerando il loro movimento.

Mentre si scontrano con difficoltà nella regione russa di Kursk, i vertici militari insistono per avanzare a Pokrovsk, Donbass. In generale, le forze militari nell'Ucraina orientale hanno fatto progressi a passo di lumaca per mesi, ma circolano voci di un ritmo accelerato nelle vicinanze.

Gli analisti militari suggeriscono che le forze russe stanno attraversando il fronte di Pokrovsk a un ritmo sostenuto nell'Ucraina orientale. Secondo un rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per lo Studio della Guerra (ISW), sono riuscite a conquistare la maggior parte di Novohrodivka, una città situata a sud di Pokrovsk, in pochi giorni.

Secondo l'ISW, le forze russe stanno ora prioritizzando gli scontri lungo una linea ferroviaria verso Pokrovsk. Gli esperti ipotizzano che l'avanzata russa rapida a Novohrodivka potrebbe essere attribuita a un ritiro ucraino dalla zona.

Come ha dichiarato il colonnello specialista Reisner a ntv.de, "L'occupazione di Pokrovsk in Donbass è l'obiettivo dell'offensiva estiva russa. Nel Donbass, i tre gruppi 'Centr', 'Yug' e 'Vostok' stanno attaccando su un fronte di quasi 300 chilometri. Con queste truppe, i russi mirano a superare la seconda linea difensiva e, se possibile, forzare una breakthrough a Pokrovsk", ha aggiunto Reisner.

Kyiv ordina evacuazioni

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha convocato una riunione con i vertici militari per discutere la situazione. Le truppe russe hanno recentemente rivendicato la vittoria nell'occupazione di intere città nell'area di Donetsk. Le autorità ucraine hanno anche ordinato ulteriori evacuazioni.

A causa delle peggiorate condizioni di sicurezza, la zona di evacuazione obbligatoria è stata ampliata. I bambini e i loro genitori o tutori legali sono tenuti a lasciare le loro residenze, come annunciato dal governatore di Donetsk.

In totale, 27 città nelle regioni di Kostyantynivka e Selydove sono comprese nell'elenco. Ordini di evacuazione erano stati emessi in precedenza nell'area di Pokrovsk a causa dell'avanzata delle truppe russe.

Le tensioni in aumento nell'Ucraina orientale, con le forze russe che registrano progressi significativi nei conflitti, hanno portato Kyiv a ordinare evacuazioni. Come ha menzionato il colonnello specialista Reisner, l'offensiva estiva russa mira a catturare Pokrovsk in Donbass, causando preoccupazione per la sicurezza dei residenti nelle città vicine.

Leggi anche: