Le forze russe sono a circa 7 chilometri da Pokrovsk.

19:30 Zelensky Onora Soldati a KurskIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky visita i soldati coinvolti nell'offensiva a Kursk, una regione russa nel confine di Sumy. Un video lo mostra mentre presenta onorificenze ai soldati in un bunker sotterraneo, accompagnato dal Comandante in Capo dell'Esercito, Oleksandr Syrsky. Zelensky dice ai soldati, "In una guerra prolungata, non si tratta solo di motivare il nostro personale, ma di motivare il mondo intero e convincerlo che gli ucraini possono essere più forti del nemico." I loro sforzi a Kursk hanno "ispirato coloro che ci supportano con le armi." L'offensiva a Kursk è in corso da quasi due mesi, con pochi dettagli recenti forniti da Kiev. Nel frattempo, nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk, le truppe russe hanno recentemente fatto progressi. La Russia riferisce spesso la cattura di insediamenti, con l'esercito ucraino che si è recentemente ritirato da Wuhledar.

18:53 Alterco con Baerbock Colpisce Giornalista RussoUn incidente coinvolge un reporter della televisione di stato russa durante una conferenza stampa della Ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, con conseguenze per il giornalista. "Il comportamento del detto giornalista ha violato le linee guida per l'accesso ai media", spiega il dipartimento di accreditamento delle Nazioni Unite. Di conseguenza, il suo status di accesso è stato abbassato, richiedendo di passare attraverso un punto di sicurezza e affrontare restrizioni all'accesso alla sede delle Nazioni Unite per ogni visita. Sulla proprietà delle Nazioni Unite, il reporter si è avvicinato a Baerbock mentre si dirigeva a un evento per i media e le ha fatto una domanda. Baerbock ha indicato la conferenza stampa imminente. Il reporter ha insistito nel seguirla e alla fine si è posto accanto a Baerbock mentre lei preparava il suostatement. Baerbock ha quindi ordinato fermamente all'uomo di unirsi agli altri membri dei media per avviare l'evento stampa. L'Ambasciatore russo alle Nazioni Unite Nebensia esige il ribaltamento della decisione, sostenendo che il reporter non ha importunato Baerbock o si è comportato male. Descrive uno scontro con un membro della delegazione tedesca durante l'incidente come un "attacco" al russo.

18:11 Putin Disponibile al Dialogo con Biden

Il Cremlino ha mostrato interesse per una conversazione tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden. L'agenzia di stampa statale russa Tass riferisce che Biden ha dichiarato in precedenza che era possibile per lui impegnarsi in discussioni con Putin ai margini del summit del G20 a novembre in Brasile. Tuttavia, dubita della presenza di Putin. Tass ora cita il portavoce del Cremlino Dmitri Peskow come dicendo che non ci sono state discussioni tra Mosca e Washington su questa questione. "Non ci sono state discussioni e non esistono condizioni attuali." Peskow aggiunge, "Il presidente ha ripetutamente espresso la sua disponibilità a tutti i contatti." La prospettiva della presenza di Putin, contro cui pende un mandato di arresto emesso dal Tribunale penale internazionale, è stata un tema a ogni summit del G20 da quando è iniziato il conflitto. Il Presidente brasiliano Lula ha dichiarato in autunno del 2023 che spetta alla giustizia brasiliana decidere se arrestare il suo omologo russo se partecipa alla summit.

17:26 Residente della Crimea Condannato a Lungo Periodo di Carcere per 'Traditori'Un tribunale a Sevastopol sulla penisola di Crimea ha condannato un residente del territorio ucraino occupato dalla Russia a 14 anni in un campo di lavoro severo per 'tradimento'. Il 47enne è accusato di aver fornito informazioni sulle posizioni e le armi dell'esercito russo all'esercito ucraino, secondo l'accusa. Dal inizio del conflitto, migliaia di persone in Russia sono state condannate a pene detentive, penalizzate o minacciate di punizioni con accuse simili.

16:42 Capo della Commissione Medica Accusato di TruffaIl capo di una commissione medica in Ucraina è sospettato di aver guadagnato diversi milioni di euro emettendo certificati di invalidità falsi per uomini sani. Durante le perquisizioni nel suo appartamento e nel luogo di lavoro a Chmelnytskyi, la polizia ha recuperato oltre cinque milioni di euro in contanti. Altri due milioni di euro sono stati trovati in conti all'estero, secondo l'Ufficio di investigazione statale. La donna ha anche acquisito numerose proprietà di lusso e veicoli. Durante le perquisizioni, gli investigatori hanno scoperto elenchi contenenti i nomi di uomini che avevano ottenuto false malattie. La 64enne rischia fino a 12 anni di carcere, secondo i media. Contestualmente, sono state effettuate arresti simultanei nella regione orientale dell'Ucraina di Kharkiv, dove 13 medici sono sospettati di aver emesso certificati di invalidità a oltre 400 uomini per un totale di oltre 2.200 euro per persona. Leggi qui per saperne di più.

16:00 Governatore di Kherson: Donna Anziana Uccisa da Drone RussoIl governatore della regione di Kherson riferisce una vittima civile. Una donna di 75 anni è stata uccisa quando l'esercito russo ha preso di mira Kherson con un drone nel pomeriggio.

15:49 Wagenknecht e Wadephul lodano Woidke, Voigt e Kretschmer per l'iniziativa sull'UcrainaDespite the majority criticism, Sahra Wagenknecht, chairwoman of the BSW, appreciates the joint Ukraine proposal by Michael Kretschmer and Dietmar Woidke from Brandenburg and Saxony, along with Mario Voigt, Thuringian CDU chairman. Wagenknecht considers it a "clever and distinct contribution" and told the "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Approval also comes from CDU foreign policy expert Johann Wadephul, who praised the proposal as "responsible" as it adheres to the fundamental guidelines: recognizing Russia's breach of international law, upholding EU and NATO's firmness, and seeking a resolution only compatible with the UN Charter. The article marks a "red line", and Wadephul warns that there will be no cooperation with the BSW if this line is crossed. He interprets the move as a "serious attempt to build a bridge during potential coalition negotiations while preserving one's principles." The concurrent cooperation between top politicians from CDU and SPD is identified as a "powerful sign". Read more here.

15:30 I politici dell'Est Europa propongono un piano per l'Ucraina, ma incontrano opposizione: "I principi vengono scambiati per il mantenimento del potere"Friedrich Merz, leader della CDU, si oppone alla richiesta dei leader dell'Est per un maggiore impegno diplomatico per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina. "L'Ucraina sta lottando per la sua sopravvivenza. Dobbiamo continuare a sostenerla, tenendo conto dei nostri interessi. Le trattative avranno luogo solo se entrambe le parti sono preparate," Merz ha informato il "Süddeutsche Zeitung". Critiche arrivano dal presidente del Comitato degli Affari Esteri del Bundestag Michael Roth. Se l'articolo dei tre leader designati fosse stato un'offerta di pace per le trattative con il BSW, Roth consiglia estrema cautela, citando l'alleanza tra Sahra Wagenknecht e le recenti elezioni statali. La deputata FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann dice al "Rheinische Post": "Sorge l'impressione che i valori liberali del nostro paese siano scambiati per la conservazione del potere a breve termine e la campagna politica." I leader dei partiti di Sassonia, Brandeburgo (Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke dell'SPD) e il presidente della CDU della Turingia Mario Voigt hanno scritto un pezzo per il "Frankfurter Allgemeine Zeitung" che promuove un cessate il fuoco in Ucraina e incoraggia il governo federale a parlare con la Russia. Read more here.

15:05 Analisi post-mortem: l'allegato "balena-spia" probabilmente è morto per malattiaContrariamente alle accuse degli attivisti per i diritti degli animali, l'allegato "balena-spia" trovato in Norvegia probabilmente non è stato sparato. Gli esperti veterinari che hanno eseguito l'autopsia sul cetaceo hanno concluso che un'infezione batterica era la probabile causa della morte, probabilmente a causa di una ferita in bocca. Il Norwegian Veterinary Institute e gli esperti forensi della polizia hanno determinato che le ferite cutanee superficiali sull'ammammifero marino non erano ferite da arma da fuoco e non sono stati trovati proiettili o frammenti di metallo. La balena è stata rilevata per la prima volta in Norvegia nel 2019, con un harnais e una fotocamera, con l'iscrizione "Attrezzatura di San Pietroburgo". Le speculazioni sono aumentate sul fatto che fosse una "balena-spia" russa o una balena terapeutica. Trovata morta in una baia norvegese nel 2024, due organizzazioni per la protezione degli animali hanno supposto che fosse stata uccisa e hanno sporto denuncia sulla base delle ferite.

14:33 Attacchi ripetuti con droni: Kiev riferisce danniL'aeronautica ucraina rivela di essere stata presa di mira da droni russi durante la notte, con obiettivi essenziali per l'infrastruttura. Secondo l'aeronautica, sono stati lanciati 19 droni, di cui 9 abbattuti e 7 disturbati elettronicamente. Lo stato dei restanti 3 droni non è specificato. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko riferisce che un edificio residenziale nella capitale è stato danneggiato, con un rapido spegnimento dell'incendio. Nel sud della regione di Kherson, il governatore Yaroslav Yanushevych ha riferito di numerosi attacchi contro infrastrutture critiche, impianti pubblici e 35 case private, con un morto e quattro feriti.

14:04 Il Cremlino: "Kiev continua a giocare con il fuoco"Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov dice a Reuters che "Kiev continua a giocare con il fuoco e, supponendo che gli ufficiali dell'AIEA, naturalmente porteremo alla loro attenzione". Giovedì, le forze russe hanno rivendicato di aver incontrato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk, con alcuni media internazionali che riferiscono di un incendio a poche miglia di distanza. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Heorhiy Tykhyi ha precedentemente negato che l'Ucraina avesse dispiegato armi vicino alla centrale elettrica.

13:11 L'Ucraina: attacco incendiario distrugge la sede dell'FSB a NovosibirskUn attacco incendiario alla sede dell'agenzia di sicurezza interna russa FSB a Novosibirsk è avvenuto il 3 ottobre. Un video condiviso dall'intelligence militare ucraina sembra mostrare un individuo che accende il fuoco e viene consumato dalle fiamme. Le fonti di notizie russe confermano l'incendio.

12:34 Russia: Worker at Nuclear Plant Killed by Bomb Car DetonationUn lavoratore responsabile della centrale nucleare russa controllata di Zaporizhzhia è stato ucciso in un'esplosione di un'auto bomba. Il servizio di intelligence ucraino ha pubblicato un video che mostra l'esplosione dell'auto, sostenendo che la vittima fosse il "capo della sicurezza" della centrale nucleare, Andriy Korotky. Korotky sarebbe stato un "criminale di guerra" che collaborava volontariamente con gli occupanti russi, denunciando dipendenti pro-ucraini della centrale nucleare, secondo il servizio di intelligence. La direzione pro-russa della centrale nucleare ha confermato la morte di Korotky e l'ha definita un "attacco terroristico ordinato da Kyiv". Il direttore della centrale nucleare, Yuri Chernichuk, l'ha descritta come un "attacco avventato" che "dovrebbe avere conseguenze". Secondo il Comitato investigativo russo, un dispositivo esplosivo è stato piazzato sotto l'auto di Korotky a casa sua e fatto esplodere mentre se ne andava.

12:02 Munz: Putin Aims to Demonstrate 'That the Conflict is Worthwhile'Dopo la cattura della città di Vuhledar nell'est dell'Ucraina, l'esercito russo è atteso per intensificare le operazioni nella regione, secondo Rainer Munz. Munz spiega anche perché Putin sta nominando sempre più veterani di guerra a posizioni ufficiali.

11:29 Ukraine: At Least 177 Ukrainian PoWs Lose Lives in Russian CaptivityDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, almeno 177 prigionieri ucraini sono morti in custodia russa, afferma Victoria Tsymbaliuk del centro di coordinamento dei prigionieri ucraini con "Kyiv Independent". Il numero effettivo di morti in custodia russa potrebbe essere molto più alto a causa dell'assenza di supervisione internazionale, dice Tsymbaliuk. "Non tutti i corpi vengono restituiti e molti non vengono nemmeno riconosciuti come prigionieri dalla Russia", afferma. Sono emersi rapporti di prigionieri ucraini maltrattati o uccisi in custodia russa. Nel settembre 2022, l'Ufficio del Procuratore Generale della Russia ha avviato indagini penali per l'esecuzione di 84 prigionieri ucraini.

11:00 Ukraine: Russians Unleash Drone Attacks on Kirowohrad RegionLe forze russe hanno bombardato la regione di Kirowohrad nel centro dell'Ucraina utilizzando droni, secondo il capo dell'amministrazione militare regionale, Andriy Raykovych, sul suo canale Telegram. Un edificio amministrativo di un'azienda a Holovanivsk è stato danneggiato nell'attacco con i droni, causando un ferito.

10:27 Insurer UNIQA Leaves RussiaLa compagnia assicurativa austriaca UNIQA ha completato la vendita della sua filiale russa alla Renaissance Life. Il prezzo di vendita non è stato reso noto. UNIQA aveva precedentemente dichiarato l'intenzione di vendere la società congiunta di assicurazione con la Raiffeisen Bank International (RBI) alla Renaissance Life russa. "Abbiamo ora lasciato il mercato russo", dice il membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Major Fires Ravage Two Russian Fuel Depots

Incendi hanno devastato due depositi di carburante russi durante la notte. Nella regione di Voronezh, dove si sospetta un attacco con droni ucraini (vedi voce 05:10), il governatore Alexander Gusev ha accusato i droni ucraini di aver causato l'incendio del deposito facendo cadere parti che hanno acceso una cisterna vuota. Video di un presunto attacco con droni ucraini hanno inondato i social media, ma l'entità dell'incendio è rimasta incerta. In un villaggio degli Urali russi, un serbatoio di carburante che copre 10.000 metri quadrati è anche in fiamme. I servizi di emergenza russi hanno confermato l'incendio. Anche se non hanno menzionato un attacco con droni, i droni ucraini hanno una portata in grado di raggiungere tali distanze. Il villaggio si trova a circa 1.700 chilometri dall'Ucraina. Fonte qui.

09:30 Navalnaya's Daughter Dismisses Talks with Putin as Unnecessary

Julia Navalnaya, moglie del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny, ha definito i colloqui diretti con il presidente russo Vladimir Putin inutili. "Non c'è motivo di discutere con lui (...). Dobbiamo combatterlo in modo che un giorno la giustizia prevalga", ha detto Navalnaya davanti al Consiglio costituzionale francese a Parigi. "L'Occidente non capisce che Putin non aspetta che qualcuno si avvicini a lui per parlare. (...). Non gliene importa", ha aggiunto. Ha sottolineato l'importanza di "non perdere la speranza e non temere questo regime". In luglio, è stata inserita in una lista di "terroristi ed estremisti" in Russia. Poco prima, un tribunale russo aveva emesso un mandato di arresto contro di lei per "aver partecipato a un'organizzazione estremista".

08:58 Ukraine Reveals Russian Troop Losses

Il'esercito ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle forze russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 657.940 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.230 nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kyiv segnala anche che sono stati distrutti 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni. In totale, la Russia ha perso 8.908 carri armati, 18.965 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 16.494 droni, 28 navi e un sottomarino dall'inizio dell'invasione su larga scala, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali indicano perdite inferiori, ma sono probabilmente cifre minime.

08:09 Ukraine Reports 82 Russian Aggressions on Sumy RegionL'Ucraina riferisce 82 aggressioni russe nella regione di Sumy.

22:22 L'industria turistica in Lettonia soffre a causa dei conflitti bellici

Il conflitto tra Russia e Ucraina sta avendo un impatto sull'industria turistica della Lettonia, secondo quanto riportato dal quotidiano lettone "Diena". Non solo le attività turistiche locali si stanno adattando alla mancanza di turisti russi, ma anche i potenziali visitatori provenienti da altri paesi percepiscono la regione del Baltico come un'area pericolosa vicina ai conflitti militari.

21:40 La Svizzera si impegna a contribuire 1,5 miliardi di CHF alla ricostruzione dell'Ucraina

La Svizzera intende contribuire con 1,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,54 miliardi di euro) ai progetti di ricostruzione in Ucraina nel corso di quattro anni, come annunciato dall'ambasciatore svizzero Felix Baumann. Una parte significativa, 1 miliardo di CHF, sarà destinata al rafforzamento dei settori autonomi dell'Ucraina, alla rimozione delle mine e all'aiuto umanitario. Il resto dei fondi sarà utilizzato per programmi di ricostruzione che coinvolgono il settore privato svizzero, secondo il ministero dello Sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina. Baumann ha sottolineato l'impegno dicendo: "Per dimostrare il nostro forte impegno, il nostro rappresentante sorveglierà direttamente l'attuazione del progetto". Durante un incontro con il ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba ha sottolineato anche la costruzione di unità abitative per i più di 4,5 milioni di sfollati interni in Ucraina come priorità di cooperazione con la Svizzera.

20:50 Kyiv rafforza le difese nella regione orientale

Il comandante delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, ha ordinato il rafforzamento delle installazioni difensive nella regione orientale di Donetsk. Si dice che i soldati russi stanno avanzando in diversi settori dell'Ucraina orientale. Syrskyi ha annunciato sui social media che sta lavorando con la 25ª brigata d'assalto aereo Sicheslav in "uno dei settori più importanti del fronte".

18:51 Mosca: attacco con drone in campo petrolifero

I funzionari della difesa aerea russa hanno riferito di aver abbattuto diversi droni ucraini sulla regione di confine di Voronezh durante la notte. Uno dei droni è caduto sui terreni di un deposito di petrolio, causando l'incendio di un serbatoio vuoto, secondo il post di Telegram del governatore Alexander Gusev. I primi resoconti non segnalano vittime. Questi resoconti rimangono non verificati. Voronezh è stato recentemente cible di numerosi attacchi con droni ucraini.

18:10 Kiev cerca investitori stranieri per l'industria della difesa

Il ministero della Difesa ucraino sta cercando investimenti stranieri nel suo settore della difesa. Un'esposizione segreta di armi è stata organizzata per potenziali investitori stranieri altrove in Ucraina, secondo l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Il vice ministro Dmytro Klimenkov ha presentato diverse armi ucraine, come un sistema missilistico anticarro, un sistema d'artiglieria semovente, veicoli kamikaze a drone e veicoli per il disinnesco delle mine. "Abbiamo innovazioni uniche che sono state testate in combattimento e perfezionate dai sviluppatori", ha dichiarato. Il ministero della Difesa ucraino ha già investito quattro miliardi di dollari (tre miliardi e mezzo di euro) nell'industria della difesa e intende attrarre ulteriori investimenti dai partner internazionali.

17:32 Zelensky: "Il fronte deve essere rinforzato"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la visita del segretario generale della NATO Mark Rutte a Kyiv solo due giorni dopo la sua inaugurazione, definendola "significativa". "Adesso si tratta di tradurre questi impegni in azioni", ha detto nel suo discorso serale. Ha sottolineato la necessità di attuare integralmente tutti gli accordi di difesa con i partner dell'Ucraina. "Il fronte deve essere rinforzato", ha dichiarato, aggiungendo che i partner dovrebbero essere autorizzati a colpire i targets militari sul territorio russo con armi a lungo raggio. Ha anche sottolineato la difesa aerea come priorità.

16:52 ISW: le risorse belliche russe nell'Ucraina orientale sono esaurite

Le forze armate russe non dispongono delle risorse di personale e di equipaggiamento necessarie per un'offensiva intensificata a tempo indeterminato, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nella sua ultima valutazione. La Russia ha preparato la sua offensiva estiva nell'Ucraina orientale per mesi, ma è probabile che abbia esaurito le riserve e le risorse a causa degli intensi scontri, secondo l'ISW. L'offensiva russa nell'Ucraina orientale è prevista per raggiungere il culmine nel prossimo futuro, se non nelle prossime settimane.

qui16:13 L'Ucraina apre il primo centro di reclutamento all'estero in Polonia

Il ministero della Difesa ucraino ha confermato l'apertura del primo centro di reclutamento all'estero dell'esercito ucraino, situato a Lublin, in Polonia. L'apertura del centro di reclutamento della "Legione ucraina" in Polonia è stata concordata nell'ambito di un accordo di sicurezza firmato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk lo scorso luglio. Dal'inizio dell'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di persone dall'Ucraina. Si stima che circa 300.000 individui in età da combattimento dall'Ucraina risiedano in Polonia. Il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha dichiarato che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini, ma piuttosto della loro formazione militare. Ha notato che il numero di reclute ucraine ha deluso le aspettative. Il ministero della Difesa ucraino ha riferito di aver ricevuto oltre 200 domande finora.

15:33 Aggressori russi colpiscono la regione di Sumy nell'Ucraina orientale 82 volte nelle ultime 24 ore

Gli aggressori russi hanno colpito la regione di Sumy nell'Ucraina orientale 82 volte nelle ultime 24 ore, secondo il rapporto del comando militare regionale su Telegram. Otto persone sono rimaste ferite in questi attacchi. Si dice che i soldati russi abbiano utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, missili guidati e droni. Più di dieci comunità della regione di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolaiv, Chotyn, Yunakivka, Myropillia, Bilopillia, Richkyvka, Krasnopillia, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

20:39 Ucraina Riceve il Sistema di Difesa Aerea Patriot dalla RomaniaLe autorità ucraine hanno ricevuto un sistema di difesa aerea Patriot dalla Romania, come confermato dal portavoce del Ministero della Difesa romeno, Constantin Spinu, a Radio Free Europe. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha ringraziato tutte le nazioni per il loro sostegno alla difesa aerea. In particolare, ha espresso gratitudine alla Romania per i sistemi Patriot, esprimendo la convinzione che, "Lavorando insieme, otterremo un'efficacia maggiore - mettiamo fine all'aggressione russa distruggendo insieme i droni Shahed e i missili". La Romania aveva inizialmente esitato, ma alla fine ha deciso di donare il suo sistema Patriot a giugno. Il sistema era stato preparato per la consegna lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom Diventa la Società Russa più InprofittabileLa rivista di affari Forbes ha riferito che la società di stato russa Pubblico Azionista Gazprom ha registrato un record di perdite nette di 5,5 miliardi di euro nel 2023, il primo dal 1998. Il complesso gas e chimico dell'Amur, una joint venture tra il russo Sibur Holding e il cinese Sinopec, si è classificato al secondo posto nella lista delle società russe più inprofittabili di Forbes. Altri nomi nella top five includono Ozon (una perdita netta di 408 milioni di euro), Corporazione Unita dell'Aviazione (una perdita netta di 326 milioni di euro, appartenente a Rostec), e la rete sociale VK (una perdita netta di 326 milioni di euro).

Il Presidente del Consiglio, durante un incontro con i leader internazionali, ha espresso preoccupazione per la situazione in escalation a Pokrovsk e la necessità di una soluzione diplomatica per prevenire ulteriori conflitti. In risposta agli attacchi bombe a Pokrovsk, il Presidente del Consiglio ha invitato la comunità internazionale ad imporre sanzioni più severe contro la Russia, esortandola a fare pressione sul governo di Putin per ritirare le sue truppe e rispettare la sovranità dell'Ucraina.

