Le forze russe scatenano un attacco aereo su Kharkiv, causando perdite.

Nel pomeriggio, un attacco aereo russo ha colpito un palazzo residenziale a Kharkiv, in Ucraina, centrando il decimo piano. L'attacco ha scatenato un incendio ai piani superiori, causando la morte di una donna di 94 anni e lasciando numerosi civili feriti, tra cui diversi bambini.

Secondo le autorità, una persona è morta e 42 sono rimaste ferite. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terechov, ha riferito che tra i feriti ci sono tre bambini, uno dei quali ha solo un anno. Il numero di feriti è stato rivisto più volte prima dell'annuncio serale.

I pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio scoppiato tra il nono e il dodicesimo piano dopo il bombardamento. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, con i soccorritori che hanno setacciato le macerie alla ricerca di altre vittime. Come annunciato quella notte dal governatore della regione di Kharkiv, Oleh Syniehubov, è stato trovato il corpo di una donna sotto le macerie. Inoltre, l'infrastruttura della città ha subito danni.

In precedenti rapporti, il capo investigatore della polizia di Kharkiv, Serhii Bolvinov, ha dichiarato che erano ancora in corso gli sforzi per trovare la donna di 94 anni scomparsa. Secondo "The Kyiv Independent", lei viveva da sola mentre la sua famiglia era fuori a fare la spesa. Bolvinov ha anche menzionato che la famiglia ha fornito un campione di DNA per aiutare nell'identificazione della vittima.

Zelenskyy Preme sui Alleati Occidentali

In un messaggio video pubblicato dopo l'incidente nel grattacielo di Kharkiv, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha sottolineato che l'unico modo per fermare questo "terrorismo" è dare al suo paese il potere di attaccare direttamente le basi dell'aeronautica russa. Ha ribadito le sue richieste ai alleati occidentali di autorizzare Kiev ad utilizzare le armi fornite per missioni di attacco all'interno della Russia. "Ci aspettiamo azioni decise innanzitutto dagli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia", ha dichiarato Zelenskyy.

Prima dell'invasione russa dichiarata dal leader del Cremlino Vladimir Putin, Kharkiv era la seconda città più grande dell'Ucraina con oltre un milione di abitanti. Durante le prime fasi della guerra, Mosca ha tentato di catturare la città situata a 30 chilometri dal confine, ma alla fine ha fallito. L'obiettivo di Mosca era creare una zona cuscinetto, ma gli attacchi non hanno mai oltrepassato il confine. Da allora, Kharkiv è diventata una delle aree urbane più bombardate dell'Ucraina.

I soldati russi hanno ripetutamente bombardato Kharkiv con artiglieria, razzi e, più di recente, bombe guidate. Queste bombe vengono lanciate da aerei ancora in territorio russo, precipitando sui loro obiettivi attraverso una traiettoria guidata.

L'Unione Europea, in una dichiarazione pubblicata dopo l'incidente, ha espresso le sue condoglianze e la sua solidarietà all'Ucraina, promettendo di stare al fianco di Kyiv nella sua lotta contro l'aggressione della Russia. In risposta all'appello di Zelenskyy, diversi leader dell'UE hanno iniziato a discutere dell'ampliamento della fornitura di armi all'Ucraina, oltre all'equipaggiamento difensivo.

