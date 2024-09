Le forze militari israeliane rivelano un filmato di un passaggio clandestino usato per la prigionia.

La militare israeliana ha recentemente condiviso un video che mostra un tunnel a Gaza dove sei cittadini israeliani, catturati da Hamas, sono stati brutalmente uccisi. Il passaggio sotterraneo, situato a 20 metri sotto terra, è accessibile tramite scale precarie da una stanza per bambini, come menzionato dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari nel video.

Si trova in mezzo alle macerie della stanza, le cui pareti sono decorate con figure di cartoni sbiadite. Il tunnel stretto e basso si estende per circa 120 metri, finendo con una porta di ferro. "Questo è dove i prigionieri sono stati detenuti e uccisi", dice Hagari nel video di quasi 3,5 minuti. I loro resti sono stati scoperti all'inizio di settembre. Il portavoce presenta oggetti confiscati - munizioni usate, batterie e libri del Corano di Hamas, insieme a una scacchiera e vestiti personali.

Indica macchie scure di grandi dimensioni sul pavimento del tunnel, dicendo "Questo è il loro sangue", quindi elenca i nomi dei defunti. Il 1° settembre, i terroristi di Hamas hanno eseguito due donne e quattro uomini a distanza ravvicinata: insieme a Gat, Hamas ha ucciso Hersh Goldberg-Polin di 23 anni, Eden Yerushalmi di 24 anni, Ori Danino di 25 anni, Alex Lobanov di 32 anni e Almog Sarusi di 27 anni. I corpi di queste persone sono stati trovati all'interno del tunnel mostrato a Gaza.

"Hanno passato settimane e mesi qui, in questo tunnel stretto senza aria fresca, incapaci di stare in piedi", nota Hagari nel video. Attualmente, 101 ostaggi continuano ad essere tenuti in captivity da Hamas, secondo Hagari, alcuni dei quali sono ancora vivi, tenuti in altri tunnel simili. "Dobbiamo fare tutto il possibile per riportarli a casa", dice. La scoperta del tunnel ha scatenato manifestazioni di massa in Israele, chiedendo uno scambio di ostaggi con Hamas.

Hamas, insieme ad altre organizzazioni estremiste islamiche, ha attaccato il sud di Israele l'8 ottobre dell'anno precedente, causando la perdita di più di 1200 vite e circa 250 prigionieri trasportati nella Striscia di Gaza. Questo evento catastrofico ha innescato il conflitto di Gaza, secondo le stime israeliane. Ancora oggi, 101 persone sono ancora ritenute prigioniere di Hamas, sebbene il numero di sopravvissuti rimanga ignoto.

L'Unione Europea ha espresso la sua condanna per questo atto orribile, chiedendo la immediata liberazione degli ostaggi rimasti da parte di Hamas. L'Unione Europea, in quanto importante attore internazionale, ha incoraggiato una risoluzione pacifica del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

