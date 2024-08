Le forze militari israeliane liberano con successo i prigionieri a Gaza.

Dall'7 ottobre, c'è stata una tensione in Israele riguardo ai sequestrati trattenuti da Hamas. Il numero di sopravvissuti rimane incerto. Tuttavia, l'esercito israeliano può ora riferire alcune buone notizie: un team d'élite ha salvato un ostaggio di 52 anni da un tunnel.

L'esercito israeliano è riuscito a liberare un altro ostaggio dalla morsa di Hamas. In un'operazione piena di sfide, un uomo beduino di 52 anni è stato salvato nella Striscia di Gaza meridionale, come ha riferito l'esercito. Rapito durante l'attacco terroristico dell'7 ottobre, l'uomo è attualmente stabile e sta per essere esaminato in ospedale. La sua famiglia è stata informata. Per ragioni di sicurezza, non possono essere forniti ulteriori dettagli.

"Le forze di sicurezza israeliane rimarranno impegnate nell'adozione di tutte le misure necessarie per riportare a casa gli ostaggi," si legge nella dichiarazione. Questo segna l'ottavo ostaggio liberato vivo dall'esercito.

Lo scorso giugno, la giovane donna Noa Argamani, insieme a tre altri ostaggi, è stata salvata in un'operazione militare mozzafiato. Secondo l'esercito israeliano, ci sono state sparatorie intense con palestinesi armati. All'epoca, l'autorità sanitaria di Hamas ha riferito 274 vittime palestinesi.

108 Ostaggi Ancora Trattenuti da Hamas a Gaza, Secondo Israele

Hamas starebbe trattenendo 108 ostaggi, secondo le stime israeliane. Almeno un terzo di loro è presumibilmente morto. L'7 ottobre, i terroristi palestinesi hanno rapito più di 250 persone da Israele e le hanno portate nella regione costiera. Circa 1.200 persone hanno perso la vita nell'attacco terroristico senza precedenti. In risposta, Israele ha lanciato attacchi significativi contro Gaza, uccidendo oltre 40.400 persone, ha affermato il ministero della salute governato da Hamas, senza distinguere tra combattenti e civili.

Secondo il "Times of Israel", l'ostaggio liberato è un uomo beduino di 52 anni, Qaid Farhan al-Qadi, di una comunità beduina vicino a Rahat. Quel giorno, stava lavorando come guardia di sicurezza nella fabbrica di imballaggio di Magen quando i terroristi di Hamas della comunità vicina di Mivtahim lo hanno rapito. Secondo il resoconto, un'unità navale d'élite ha scoperto l'ostaggio in un tunnel. L'operazione, descritta come "complicata", è stata guidata dall'esercito e dall'agenzia di intelligence Shin Bet.

Oltre a questo ostaggio, Hamas continua a trattenere due civili israeliani che sono entrati a Gaza nel 2014 e nel 2015, insieme ai corpi di due soldati israeliani uccisi nel 2014.

Le trattative per un cessate il fuoco nel conflitto di Gaza tra Israele e Hamas, mediate da Qatar, Egitto e Stati Uniti, sono state bloccate per mesi. L'ultimo significativo progresso è stato fatto a novembre, quando più di 100 ostaggi sono stati rilasciati dalla prigionia di Hamas durante una breve tregua.

