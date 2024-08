Le forze militari in Israele riconoscono gli errori dopo l'assalto dei coloni

In tarda estate, coloni israeliani estremisti lanciano un assalto contro un villaggio della Cisgiordania. Forzando l'ingresso nell'area, causano danni alle proprietà appiccando incendi alle case. Purtroppo, un giovane palestinese perde la vita a causa di questo attacco violento. L'esercito israeliano non è stato in grado di intervenire inizialmente. Ora, ammette il proprio fallimento.

Due settimane dopo, Avi Bluth, il comandante della centrale dell'esercito israeliano responsabile della Cisgiordania, ha riconosciuto il fallimento. "Questo è stato un atto terroristico orribile in cui gli israeliani hanno intenzionalmente causato danni ai cittadini di Dja, e abbiamo fallito perché non siamo arrivati ​​abbastanza in fretta per proteggerli", ha dichiarato.

Un palestinese di 23 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco, mentre un altro è stato gravemente ferito. I coloni hanno anche dato alle fiamme case e veicoli. despite i avvertimenti e l'invio di numerose forze, circa un centinaio di individui mascherati hanno fatto irruzione a Dja, ha riferito l'esercito. Un'unità militare è arrivata nel villaggio palestinese pochi minuti dopo, ma avrebbe potuto prendere azioni più decise contro i rivoltosi.

I coloni sono stati alla fine rimossi con l'aiuto di forze aggiuntive 30 minuti dopo l'inizio dell'attacco. La polizia di frontiera situata nella zona è riuscita a impedire a ulteriori coloni di unirsi all'attacco. Le forze israeliane hanno inoltre aiutato i palestinesi a fuggire dagli edifici in fiamme. Attualmente, quattro sospetti sono in custodia, con ulteriori arresti imminenti, ha rivelato l'esercito.

Gli Stati Uniti impongono sanzioni a un'ONG israeliana

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni all'organizzazione non governativa israeliana Hashomer Hatzair nella Cisgiordania. All'inizio di febbraio, i residenti del villaggio beduino palestinese di Chirbet Zanuta vicino a Hebron sono stati costretti ad evacuare le loro case, secondo il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. I volontari dell'ONG hanno circondato il villaggio e hanno impedito ai residenti di fare ritorno. Il governo degli Stati Uniti accusa i volontari dell'ONG di proteggere le posizioni dei coloni accudendo il bestiame.

Inoltre, il governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al coordinatore della sicurezza del insediamento di Yitzhar nella Cisgiordania. A febbraio 2024, l'individuo ha guidato un gruppo di coloni armati nell'istituzione di blocchi stradali e pattuglie con l'obiettivo di attaccare i palestinesi e costringerli a lasciare le loro terre.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni ai coloni estremisti nella Cisgiordania più volte. "La violenza dei coloni estremisti nella Cisgiordania infligge una sofferenza immensa alle persone, minaccia la sicurezza di Israele e mette a rischio le prospettive di pace e stabilità nella regione", ha dichiarato il ministero. È fondamentale che il governo israeliano renda conto di tutti gli individui e le organizzazioni che compiono atti di violenza contro i civili nella Cisgiordania.

Leggi anche: