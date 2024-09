- Le forze militari hanno scoperto diversi morti a Gaza

L'Esercito Israeliano Rivelazione Scoperta di Diversi Cadaveri Durante l'Operazione nella Striscia di Gaza

Secondo le loro dichiarazioni, l'operazione militare è ancora in corso nella Striscia di Gaza, con le truppe che stanno conducendo un processo di recupero e identificazione che potrebbe richiedere diverse ore. All'inizio, non era chiaro se i corpi appartenessero a prigionieri israeliani. L'esercito ha invitato a non diffondere informazioni non verificate. In precedenza, circolavano speculazioni sui social media riguardo a prigionieri catturati.

Famigliari dei Prigionieri Protestano di Nuovo

Numerose proteste si sono svolte a Tel Aviv e in varie altre località israeliane durante la sera, chiedendo una soluzione per liberare i prigionieri detenuti da Hamas islamico e sostenendo nuove elezioni. Dopo aver appreso la notizia dei deceduti, i familiari dei prigionieri si sono rivolti ai media, dichiarando: "Netanyahu ha abbandonato i prigionieri. La nazione tremblerà da domani, il pubblico è chiamato a prepararsi."

I familiari dei prigionieri hanno aspramente criticato il Primo Ministro Benjamin Netanyahu durante un raduno fuori dalla sede dell'esercito israeliano a Tel Aviv. "Netanyahu e i suoi colleghi del governo hanno scelto di minare l'accordo di cessate il fuoco per il Corridoio di Philadelphi, condannando di fatto i prigionieri alla morte", si leggeva nella dichiarazione.

Trattative Interrotte

I colloqui di pace tra Israele e Hamas islamico, mediati dagli USA, dall'Egitto e dal Qatar al Cairo, sono stati interrotti da tempo. Il punto di contenzione principale è la durata della presenza militare israeliana nella Striscia di Gaza, in particolare il Corridoio di Philadelphi confinante con l'Egitto. Di recente, il Consiglio di Sicurezza di Israele ha deciso di mantenere l'autorità sul confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto.

I critici, compreso il Ministro della Difesa Joav Galant, esprimono preoccupazione per il fatto che conservare il controllo potrebbe ostacolare il rilascio dei prigionieri, poiché Hamas non accetterà la giurisdizione israeliana sul Corridoio di Philadelphi. Galant ha criticato pubblicamente Netanyahu durante l'incontro.

La madre di un prigioniero di Hamas ha definito l'insistenza di Netanyahu nel controllare il Corridoio di Philadelphi "un tradimento al popolo, contro lo stato di Israele e contro il sionismo". "Netanyahu non è il Signor Sicurezza, ma il Signor Morte", ha dichiarato. Netanyahu si riferisce spesso a se stesso come il Signor Sicurezza, sostenendo la sua capacità di garantire la sicurezza di Israele.

Data la recente situazione, le organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno richiesto un'indagine indipendente sulle circostanze che hanno circondato i decessi nei [Territori Palestinesi]. La comunità internazionale ha anche invitato sia Israele che Hamas a riprendere i negoziati e a lavorare verso una risoluzione pacifica, sottolineando l'importanza di proteggere le vite di tutte le persone coinvolte.

