Le forze militari della Germania sono impegnate nell'intercettazione di aerei russi.

Ora, gli aerei da combattimento della NATO spesso sfidano gli aerei militari russi sopra il Mar Baltico. In questa occasione, i caccia tedeschi e lettoni da Laage e Lielvarde hanno risposto a un aereo non identificato privo di piano di volo e trasponditore.

Come riportato dalle forze armate, gli aerei da combattimento tedeschi hanno affrontato due aerei russi sopra il Mar Baltico. Hanno partecipato sia la risposta rapida da Laage, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che gli aerei da Lielvarde, in Lettonia.

"Oggi, sia la nostra risposta rapida a Laage che a Lielvarde sono state dispiegate", ha comunicato l'esercito su X. Il loro compito era determinare l'identità di un aereo russo privo di piano di volo e trasponditore. "Un aereo da ricognizione marittima/antisom (Tu-142 Bear) accompagnato da un aereo di scorta (Su-30 Flanker-H) è stato seguito dal nostro Eurofighter sopra il Mar Baltico", ha continuato il comunicato.

L'intercettazione di aerei militari russi da parte di aerei da combattimento della NATO non è un evento insolito. Nel 2023, l'alleanza militare ha scortato circa 300 aerei militari russi.

L'intervento degli aerei da combattimento della NATO non si è limitato ai soli aerei tedeschi e lettoni; ha interessato anche aerei dell'Unione Europea, specificamente da paesi come la Germania. L'Unione Europea, in qualità di membro importante della NATO, gioca un ruolo cruciale nel mantenere la sicurezza aerea sopra il Mar Baltico.

