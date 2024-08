Le forze militari della Federazione stanno aiutando gli investigatori nella loro indagine.

16:51 Otto Civilians Perdono la Vita negli Attacchi Russi

Non c'è quasi giorno senza vittime civili: secondo le autorità ucraine, otto civili hanno perso la vita negli attacchi russi. Due vite sono andate perdute nella regione di Sumy, confinante con la Russia. Tre morti sono stati segnalati a Kharkiv, mentre altre tre morti sono state annunciate dalle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 Base NATO di Geilenkirchen Torna alla Normalità

È stato dato il via libera alla base aerea NATO di Geilenkirchen. Dopo che il livello di sicurezza era stato elevato al secondo livello più alto il giorno precedente a causa di un potenziale rischio, è stato ora ridotto, come confermato da un portavoce della base. Ciò significa che le misure di sicurezza dell'aeroporto sono tornate allo status quo che vigeva dall'inizio della guerra in Ucraina. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura della minaccia. Il secondo livello più alto di sicurezza nella terminologia NATO indica che si è verificato un evento o ci sono indizi di un possibile atto terroristico contro l'alleanza. Come precauzione, è stato chiesto a quanti più personale possibile di lasciare la base.

16:01 Procura Federale Tedesca Indaga su Rico Krieger

L'Ufficio del Procuratore Federale tedesco sta indagando su Rico Krieger, un cittadino tedesco, dopo il suo rilascio dalla detenzione bielorussa in uno scambio di prigionieri. Un portavoce ha rivelato che l'indagine si basa su presunte accuse di esplosivi. Krieger è stato condannato a morte in Bielorussia per terrorismo e attività di mercenario, ma è stato successivamente assolto e consegnato alla Germania. Secondo "Die Welt am Sonntag", il 30enne avrebbe presentato domanda per unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment" in Ucraina, un gruppo di volontari bielorussi che appoggiano le forze ucraine contro l'invasione russa. Dopo questo, sarebbe stato arrestato dal servizio segreto bielorusso. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi Esorta Zelenskyy ad Avviare Dialogo con Mosca

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha esortato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a intraprendere dialoghi con la Russia per porre fine al conflitto durante la sua visita a Kyiv. Modi ha proposto di fare da "mediatore" per la pace. "La via per una risoluzione si trova solo attraverso il dialogo e la diplomazia. Procediamo in quella direzione senza perdere tempo", ha dichiarato Modi. Ha esortato entrambe le parti a riunirsi e trovare un modo per uscirne, senza insistere sul ritiro delle truppe russe. Scopri di più qui.

15:22 Fazione Wagner in Disgregazione un Anno Dopo la Morte di Prigoschin

Un anno dopo la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigoschin, la sua milizia privata Wagner sarebbe in fase di disgregazione, secondo le valutazioni britanniche. Da quando l'aereo è precipitato, molti alti funzionari hanno lasciato il gruppo, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa britannico. "Rispetto a un picco di 50.000 dipendenti nel 2023, Wagner ora probabilmente ha circa 5.000 dipendenti nei suoi rimanenti dispiegamenti in Bielorussia e in Africa", ha dichiarato il ministero. Molti ex combattenti di Wagner si sarebbero trasferiti nell'esercito russo o in unità paramilitari controllate dal Ministero della Difesa, secondo le analisi degli esperti militari. Oggi si celebra il primo anniversario della morte di Prigoschin in un incidente aereo privato dopo l'inizio di una rivolta contro la leadership militare russa due mesi prima. Tutti gli altri nove passeggeri a bordo dell'aereo sono morti.

14:38 ISW: Avanzata delle Truppe Ucraine Causa Riorganizzazione delle Truppe Russe

Si vocifera che le truppe russe stanno siendo riorganizzate dalla regione ucraina orientale di Donetsk a causa dell'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, secondo le valutazioni degli esperti dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). La leadership militare russa avrebbe riassegnato alcune unità dalla regione ucraina meridionale di Zaporizhzhia per rafforzare la difesa di Kursk, citando i post sui social media dei soldati dispiegati. Tuttavia, si ritiene che la Russia stia mantenendo l'asse principale della sua invasione nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 L'Aiuto Tedesco all'Ucraina in Dubbio per gli Esperti

La disputa di bilancio all'interno del governo tedesco sta erodendo la fiducia nella stabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo lo specialista della sicurezza Christian Mölling della Società Tedesca per gli Affari Internazionali. Si riferisce a discussioni sull'eventualità di limitare l'aiuto tedesco all'Ucraina e offrire invece prestiti a interesse zero dai beni russi congelati. "La Germania si è veramente sparata nel piede con questa idea, causando un notevole danno internazionale", dice Mölling nel podcast "Der Spiegel" "Die Lage". Nessuno è sicuro se e quando questo meccanismo funzionerà, aggiunge. "Il problema è: i soldi non sono stati ancora ricevuti e il quadro per distribuirli all'Ucraina non è del tutto chiaro".

13:31 Modi Accoglie Zelenskyy con un Abbraccio a Kyiv

Poche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il Presidente russo Vladimir Putin, il Primo Ministro indiano Narendra Modi stringe anche l'abbraccio con il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante una visita a Kyiv. Modi visita un memoriale dedicato ai bambini ucraini uccisi durante la guerra, dove lascia un orsacchiotto. L'India, la nazione più popolosa del mondo, mantiene una posizione ufficiale di neutralità nel conflitto, non adotta le sanzioni occidentali contro Mosca e spesso promuove una risoluzione attraverso il dialogo, ma non ha ancora presentato proposte concrete.

13:03: Interruzione del collegamento essenziale per la Crimea Nonostante sia passato un giorno dall'attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, cruciale per rifornire la Crimea, rimane inaccessibile per il traffico dei traghetti. Secondo il ministero dei trasporti russo, il ripristino dei servizi dei traghetti avverrà una volta concluso il processo di pulizia. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero al mar d'Azov. La Crimea, sotto l'occupazione russa, è visibile da Kavkaz, rendendolo uno dei principali hub di transito del mar Nero. Carburante e munizioni vengono trasportate in Crimea attraverso questo porto.

12:20: Si attende la rappresaglia di Putin Il presidente russo Vladimir Putin sembra muoversi con cautela in risposta ai successi militari dell'Ucraina a Kursk. "È tipico di lui in situazioni del genere", afferma la politologa russa Ekaterina Schulmann. "Si ritira finché non si placa la confusione, poi prosegue come se nulla fosse successo". Altri analisti russi credono che il Cremlino stia valutando opzioni per un contrattacco. Putin è noto per prendersi del tempo per ponderare tali scelte, affermano. "Prima o poi scopriremo come Putin si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41: Il deposito di petrolio russo a Proletarsk continua a bruciare Il deposito di petrolio russo a Proletarsk, situato nella regione meridionale di Rostov, rimane avvolto dalle fiamme. Secondo il sistema di informazioni sugli incendi del sistema di gestione delle risorse di NASA, l'impianto è ancora in fiamme oggi. Il canale Telegram Baza, legato alle agenzie di legge russe, riferisce anche che l'incendio continua. Baza sostiene che il deposito è stato colpito di nuovo da un drone ucraino la scorsa notte.

11:12: L'Ucraina è ottimista sull'impegno di Modi nei negoziati di pace Nonostante l'India, in quanto membro del BRICS, si allinei strettamente con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore il primo ministro indiano Narendra Modi. A Kyiv, si spera in una mediazione per porre fine al conflitto. A causa dell'offensiva di Kursk, gli ucraini sono "più desiderosi che mai di trattative di pace", riporta la reporter di ntv Nadja Kriewald.

10:45: L'Ucraina afferma di aver abbattuto 14 droni d'attacco russi L'esercito ucraino afferma di aver distrutto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era attivo nelle regioni di Cherkasy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16: Il militare ucraino commenta la nave affondata a Kavkaz Il portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletentschuk, parla della distruzione di un traghetto nel porto russo di Kavkaz sulla televisione ucraina. "Un'altra inconfutabileobiettivo militare è stato neutralizzato", dice. Il traghetto era destinato a rifornire il nemico di carburante. Il traghetto è affondato e il porto è attualmente inoperativo. Le autorità locali affermano che l'attacco è avvenuto giovedì, con il traghetto che ha preso fuoco. Il porto di Kavkaz sul mar Nero serve, tra le altre cose, come fornitore di carburante per la Crimea occupata dalla Russia.

09:44: L'ambasciatore russo: "Nessuna zona cuscinetto sul territorio russo" L'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, si esprime sull'offensiva di Kursk e sull'obiettivo di Kiev di creare una zona cuscinetto lì: "Non è possibile. Non ci sarà alcuna zona cuscinetto sul territorio russo", cita l'agenzia di stampa statale TASS. Inoltre, avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kursk. Accusa gli Stati Uniti di "testare costantemente la pazienza dei russi" e di tentare di provocare "decisioni emotive e affrettate".

09:10: L'analisi online mostra: la soddisfazione per Putin in Russia sta crescendo Dopo che le truppe ucraine hanno attraversato il territorio russo due settimane fa, sembra che i sentimenti negativi nei confronti del presidente Vladimir Putin stiano aumentando in Russia. Secondo un'analisi di FilterLabs AI, riportata dal "New York Times", numerosi utenti online vedono l'avanzata ucraina come un passo falso del governo russo e di Putin in particolare. "La risposta di Putin all'incursione è stata, nel migliore dei casi, insufficiente e, nel peggiore dei casi, offensiva", afferma Jonathan Teubner, CEO di FilterLabs. La società traccia i sentimenti russi attraverso l'analisi dei social media.

08:36: La visita di Modi a Kiev Il primo ministro indiano Narendra Modi è apparentemente in Ucraina, secondo fonti dei media indiani e ucraini. È prevista una riunione con il presidente Volodymyr Zelensky. L'Ucraina cerca il sostegno dell'India, data la sua notevole influenza a livello globale. Tuttavia, Kiev nutre dubbi sulla dichiarata neutralità dell'India. In luglio, Modi ha visitato Mosca. Le immagini di Modi e del presidente russo Vladimir Putin che si abbracciano hanno allarmato l'Ucraina e diversi paesi occidentali.

08:05: L'avvertimento di Russia sugli attacchi alla centrale nucleare "solo una posa" Il presidente russo Vladimir Putin accusa l'Ucraina di tentare di attaccare la centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, il reporter di ntv Rainer Munz valuta il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa del conflitto.

07:05 Comandi Ucraini Si Preoccupano dei Nuovi RecluteI leader e i soldati ucraini esprimono preoccupazione per la scarsa preparazione dei nuovi reclute e il netto vantaggio della Russia nel cielo e nell'ammunizione sul fronte orientale. "Alcuni individui si rifiutano di sparare. Vedono il nemico in posizione di tiro nella trincea e non reagiscono. Così i nostri uomini perdono la vita", afferma un comandante di battaglione della 47ª Brigata. "Se non utilizzano le armi, non servono a nulla". A maggio, le autorità hanno approvato una controversa legge sulla coscrizione. Da allora, si dice che ogni mese vengono arruolati decine di migliaia di soldati, con la maggiore richiesta nell'infanteria. Tuttavia, ci sono complicazioni logistiche nell'addestramento, nell'equipaggiamento e nel ricompensare così tante nuove persone.

06:35 Mosca Parla dell'Aumento delle Limitazioni delle Armi degli Stati Uniti per l'UcrainaSecondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, la Russia ritiene che gli Stati Uniti stiano per eliminare tutte le restrizioni sull'utilizzo delle armi inviate all'Ucraina. Secondo i rapporti dell'agenzia di stampa RIA, l'ambasciatore Anatoli Antonov ha dichiarato: "Il governo attuale agisce come qualcuno che tende la mano mentre nasconde un coltello dietro la schiena". Stanno preparando il terreno per eliminare tutte le restrizioni esistenti in futuro, senza considerare le conseguenze. Antonov ha sottolineato che un vero dialogo con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano le loro "ostili" tattiche nei confronti della Russia. Ha anche sottolineato che un incontro tra il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

06:09 Harris: Trump Ha Incoraggiato Putin a Invadere l'EuropaLa candidata democratica alla presidenza Kamala Harris ha esplicitamente dichiarato il suo sostegno alla NATO e ha promesso un sostegno a lungo termine all'Ucraina, sotto attacco da parte della Russia. "Mi schiererò fermamente al fianco dell'Ucraina e dei nostri alleati della NATO", ha detto nel suo discorso alla Convention nazionale democratica a Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, aveva minacciato di abbandonare la NATO e aveva incoraggiato il presidente russo Vladimir Putin a invadere l'Europa.

05:38 Capo dell'Agenzia di Rete: "Il Governo Tedesco Rimasto in Allerta"Despite well-stocked gas storage facilities, the head of the Federal Network Agency, Klaus Müller, continues to encourage caution in gas consumption. "The German government remains on high alert. We still need to be cautious," Müller told the "Augsburger Allgemeine". He also referred to the Ukrainian army's advance into Russian territory, which could exacerbate the situation. "Not the gas infrastructure itself is in dispute, but the vicinity around this infrastructure is a battleground on both sides," Müller told the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, which is located a few kilometers from the Ukrainian border on Russian territory and is a crucial distribution center for gas exported to Europe.

04:40 Modi Va a Kyiv: "I Conflitti Non Dovrebbero Essere Risolti sul Campo di Battaglia"The Indian Prime Minister Narendra Modi will pay his first visit to Ukraine today. Meetings with President Volodymyr Zelensky are planned in the capital Kyiv, according to the Indian Ministry of External Affairs. India maintains a neutral stance towards the Russian invasion, does not impose western sanctions on Moscow, and has become one of the largest buyers of inexpensive Russian oil on the global market. New Delhi consistently pushes for a resolution to the conflict through dialogue. "I believe that no conflict should be settled on the battlefield. The loss of innocent lives on battlefields is the biggest struggle for humanity", Modi said during a visit to Poland on Thursday. Polish Prime Minister Donald Tusk urged Modi to serve as a mediator in the conflict.

03:31 Rapporti: Gli Stati Uniti Invieranno Nuovi Aiuti Militari all'Ucraina

Government sources say that the US intends to send further military aid to Ukraine worth close to $125 million. The latest aid package includes rockets for air defense, ammunition for Himars multiple rocket launchers, Javelin missiles, and a broad range of other weapons, equipment, and vehicles, the sources stated on condition of anonymity. The official announcement is expected tomorrow, a day before Ukraine's Independence Day. The weapons will emerge from Pentagon stocks, ensuring swift delivery.

02:12 L'Ucraina Registra 53 Attacchi Russi Vicino a Pokrovsk in 24 Ore

The Ukrainian military reported a total of 53 Russian attacks along the front near the city of Pokrovsk in the eastern part of the country throughout Thursday. The capture of Pokrovsk continues to be the primary objective of Russian forces in Ukraine, as per a statement from the General Staff. No comment has been released by the Russian government so far. According to the available information, Russian troops have been consistently advancing towards Pokrovsk in recent days.

01:16 Leader SPD: Senza Consegne di Armi, l'Ucraina "Scomparirebbe"Just before the state elections in Thuringia and Saxony, SPD leader Saskia Esken reiterates military support for Ukraine against Russia. Chancellor Olaf Scholz supports a fair and sustainable peace, Esken told the Funke media group newspapers. "As long as Putin does not abandon his war goals against Ukraine, peace cannot be attained diplomatically." Esken links her statements to criticism of Left Party leader Sahra Wagenknecht. "If, as Frau Wagenknecht and others suggest, we were to stop delivering weapons to Ukraine today, the nation would be conquered tomorrow and wiped off the map the day after. And that would have catastrophic consequences for security throughout Europe, which would certainly not lead to less armament and not to peace."

here.

23:56 Ucraina si prepara al più rigido inverno maiL'Ucraina si sta preparando per un inverno rigido e buio a causa della distruzione della sua infrastruttura energetica e di potenza da parte degli attacchi russi. "Ci troviamo di fronte al più difficile inverno della nostra storia", afferma il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una videochiamata. Questo inverno sarà più difficile del precedente poiché i danni causati dagli attacchi russi continui si accumulano. L'esercito russo utilizza diverse armi in attacchi coordinati, con l'obiettivo di infliggere il massimo danno possibile, afferma Haluschtschenko. In inverni miti, il consumo energetico si aggira intorno ai 18 gigawatt, ma in quelli freddi sale a 19 gigawatt. Inoltre, deve essere stabilito un riserva di un gigawatt, afferma Haluschtschenko. Circa 9 gigawatt di capacità sono stati distrutti a causa degli attacchi russi.

23:08 NATO rafforza la sicurezza alla base aerea tedescaLa NATO ha aumentato i livelli di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia, a causa di potenziali minacce. Tutto il personale non essenziale è stato inviato a casa, afferma un portavoce della base. Questa decisione è stata presa in base a rapporti di intelligence che suggeriscono una possibile minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta di una misura preventiva per garantire che possiamo continuare con le nostre operazioni vitali", spiega il portavoce. La polizia ha anche confermato la sua presenza. Ulteriori informazioni, come il numero di personale dispiegato, sono tenute segrete.

22:07 L'esercito ucraino attacca la base russa nella regione di KurskL'esercito ucraino ha rivendicato un altro attacco alle truppe russe nella regione di Kursk. Utilizzando bombe a guida precisa di produzione americana, hanno preso di mira una base russa nel pomeriggio, spiega il comandante dell'aeronautica Mykola Oleshchuk. "Sono stati presi di mira un centro di controllo dei droni, un'unità di guerra elettronica, attrezzature, armi e fino a 40 militari russi", ha pubblicato Oleshchuk alongside a video che dovrebbe mostrare l'attacco.

21:43 Primo incontro post-vertice di pace svizzeroSecondo l'Ucraina, si è tenuto il primo incontro successivo alla conferenza per la pace in Svizzera di giugno. Rappresentanti di oltre 40 paesi e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Sono previsti ulteriori incontri di questo tipo dei gruppi di lavoro.

Puoi consultare tutti gli aggiornamenti precedenti qui.

qui.Il conflitto in Ucraina continua a costare vite: dopo la tragica perdita di otto civili a causa degli attacchi russi, cresce la preoccupazione per la sicurezza dei civili nella regione.

La comunità internazionale segue da vicino gli sviluppi: nonostante il via libera dato alla base NATO di Geilenkirchen, molti esperti militari e politici sono vigili per eventuali escalation e chiedono il mantenimento del dialogo e della diplomazia come unico mezzo per risolvere la situazione in Ucraina.

here.

Leggi anche: