Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) avrebbero scoperto l'intenzione di Hezbollah di compiere massacri diffusi in tutto Israele.

Dopo l'eliminazione di un alto dirigente di Hezbollah da parte di Israele a mezzogiorno, l'esercito rivela informazioni sull'operazione: Hezbollah stava pianificando di replicare il massacro di Hamas nella Galilea, nel nord di Israele. Il progettista di questo piano era il comandante defunto, Akil.

Secondo un comunicato stampa dell'esercito israeliano, Hezbollah stava pianificando una replica dell'attacco orribile che aveva subito per mano di Hamas nell'ottobre dell'anno precedente. Il capo militare di Hezbollah, Ibrahim Akil, che è stato eliminato dall'attacco aereo israeliano a Beirut, era il maestro dietro il piano di invasione del nord di Israele, secondo il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari. La tattica di Hezbollah, "conquistare la Galilea", prevedeva l'ingresso in Israele, il controllo delle comunità della Galilea e la terrorizzazione e il rapimento dei civili israeliani, simile alle azioni di Hamas nell'ottobre.

L'attacco devastante di Hamas, un'organizzazione associata a Hezbollah, insieme ad altri gruppi estremisti, ha causato oltre 1.200 morti in Israele l'7 ottobre 2023 e ne ha tenuti circa 250 in cattività nella Striscia di Gaza. Questo incidente ha portato alla guerra del Gaza. Lo scambio di colpi tra Israele e Hezbollah si è verificato quasi ogni giorno da allora. Hezbollah cerca di fermare i suoi attacchi su Israele solo con un cessate il fuoco a Gaza. Il conflitto si è ora esteso a una zona di guerra.

Portavoce: Akil aveva una scia di sangue

Hezbollah ha riconosciuto la perdita del suo capo militare nel tardo pomeriggio. Akil era uno dei fondatori dell'organizzazione e ha giocato un ruolo chiave nella sua ala militare. Secondo fonti dei media, era ora il successore del comandante militare Fuad Shukr, che è stato ucciso da Israele il 30 agosto. Akil ha servito come comandante dell'élite unità Radwan di Hezbollah, ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Hagari. In questo ruolo, era responsabile delle attività anticarro, degli esplosivi e della difesa aerea. Akil ha orchestrato numerosi attacchi e ha cercato di infiltrarsi in Israele. "Akil portava un pesante fardello di colpa" e era responsabile della "morte di numerosi civili innocenti", ha detto Hagari.

Gli Stati Uniti hanno posto una taglia di $7 milioni (circa 6,27 milioni di euro) su Akil. Secondo l'esercito israeliano, dieci leader dell'élite unità Radwan sono morti nell'attacco aereo a Beirut. Almeno 14 persone sono morte e almeno 66 altre sono rimaste ferite, secondo i resoconti del Libano.

