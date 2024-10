Le forze dell'ordine thailandesi arrestano il conducente dell'autobus e iniziano gli sforzi per identificare i defunti dell'incendio fatale dell'autobus scolastico, che ha causato 23 morti.

Un autobus che trasportava sei insegnanti e 39 studenti delle scuole elementari e medie stava attraversando le province di Ayutthaya e Nonthaburi, situate a circa 300 km (186 miglia) a nord di Bangkok, per un'escursione scolastica martedì. Questo viaggio era partito dalla provincia di Uthai Thani.

L'incendio è scoppiato sull'autobus mentre stava attraversando l'autostrada del nord vicino alla capitale e si è diffuso a un ritmo allarmante, lasciando diversi passeggeri senza possibilità di fuga.

Trairong Phiwpan, capo del dipartimento di polizia scientifica, ha annunciato che sono stati recuperati 23 corpi dall'autobus. Il processo di recupero e la determinazione del numero totale di vittime è stato inizialmente ritardato a causa dell'autobus, alimentato a gas naturale, che era ancora molto caldo a causa dell'incendio per diverse ore, rendendo impossibile entrarvi.

Le famiglie, provenienti da Uthai Thani, si sono recate al dipartimento di polizia scientifica dell'ospedale della polizia generale di Bangkok in furgoni mercoledì per fornire campioni di DNA a scopo di identificazione. Kornchai Klaiklung, vice capo della polizia reale tailandese, ha informato i reporter che il team forense stava lavorando diligentemente per identificare le vittime.

Il conducente, identificato dalla polizia come Saman Chanput, si è costituito alcune ore dopo l'incendio martedì sera. Gli sono state mosse accuse di guida pericolosa che ha causato morti e feriti, per non aver fermato e prestato soccorso e per non aver segnalato l'incidente.

Il conducente ha dichiarato agli investigatori che stava guidando normalmente finché l'autobus non ha perso l'equilibrio alla gomma anteriore destra, ha urtato un altro veicolo e ha strisciato contro una barriera stradale in cemento, producendo scintille che hanno acceso l'inferno. Ha riferito di aver tentato di recuperare un estintore da un altro autobus diretto per lo stesso viaggio, ma non è riuscito a spegnere l'incendio e alla fine è fuggito per la paura.

La polizia sta indagando per verificare se la società di autobus ha rispettato tutte le norme di sicurezza.

In un'intervista a Thai PBS, il proprietario della società di autobus Songwit Chinnaboot ha affermato che l'autobus aveva superato le ispezioni di sicurezza biennali, come richiesto, e che i cilindri del gas avevano superato gli standard di sicurezza richiesti. Inoltre, ha annunciato che avrebbe fornito tutto l'aiuto finanziario possibile alle famiglie delle vittime.

Attualmente tre studenti sono ricoverati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche. Una bambina di 7 anni ha riportato ustioni al viso e i medici stanno facendo il possibile per salvaguardare la sua vista.

La premier Paetongtarn Shinawatra ha espresso le sue condoglianze tramite un post sui social media, assicurando la copertura governativa delle spese mediche e l'aiuto alle famiglie delle vittime. Successivamente ha visitato i feriti in ospedale.

Durante una conferenza stampa alla Casa del governo, Paetongtarn ha mostrato forti emozioni e ha pianto. Ha assunto la carica di premier ad agosto ed è madre di due figli.

L'incidente ha suscitato critiche sulla sicurezza dei bambini che viaggiano per lunghi periodi attraverso le province su strade famose per il loro alto tasso di incidenti e morti stradali.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che annualmente ci sono circa 20.000 morti e un milione di feriti negli incidenti stradali in Thailandia.

Le autorità stanno indagando se il tragico incidente è avvenuto vicino a qualche luogo

Leggi anche: