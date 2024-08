Le forze dell'ordine tedesche hanno arrestato un individuo sospettato di aver commesso pugnalamenti mortali in un evento musicale.

Il sospetto è stato catturato in una struttura per richiedenti asilo dopo un'estesa caccia all'uomo, che ha comportato operazioni di ricerca estese in tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia e il dispiegamento di unità di forze speciali. In precedenza, un ragazzo di 15 anni era stato trattenuto in relazione all'evento, ma non è stato considerato il presunto aggressore.

Solo di recente, il vero sospetto è stato preso in custodia. Stanno attualmente raccogliendo più informazioni per determinare se dispongono di prove sufficienti a supporto della loro affermazione. A questo punto, non è più solo un'ipotesi, ma un fatto più concreto, secondo il ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia, Herbert Reul, che ha parlato con il broadcaster tedesco ARD domenica.

Prima del Capture, i residenti della città di Solingen sono stati incoraggiati a rimanere vigili a causa della presenza dell'aggressore non identificato. Per diverse ore, le autorità non sono state in grado di fornire una chiara descrizione dell'aspetto del sospetto.

Due uomini, di 67 e 56 anni, insieme a una donna di 56 anni, sono stati identificati come le vittime. Otto altre persone sono rimaste ferite, tra cui quattro con ferite potenzialmente letali.

Non è ancora stato stabilito un movente definitivo per l'attacco, anche se il terrorismo non è stato escluso.

Come riferito da un portavoce della polizia, Thorsten Fleiß, l'aggressore ha preso di mira specificamente il collo delle sue vittime. Lo ha osservato durante una conferenza stampa, dopo aver esaminato le prime immagini dell'incidente.

Varie persone sono state accoltellate a caso durante l'attacco che si è verificato in una piazza centrale di Solingen venerdì sera. L'attacco si è verificato a circa 25 chilometri (15 miglia) a est di Düsseldorf, vicino al palco dove si stava svolgendo un'esibizione musicale come parte del "Festival della Diversità", un evento di tre giorni per celebrare il 650° anniversario della città.

Il testimone oculare Lars Breitzke ha condiviso la sua testimonianza con il Solinger Tageblatt, dicendo di essere diventato sospettoso a causa dell'espressione agitata del cantante sul palco prima di vedere un individuo accasciarsi a pochi metri da lui.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha condannato l'attacco come un "disturbante" e "terribile" incidente.

L'attacco di venerdì si è verificato durante un periodo di aumento dei tassi di crimine con coltello in Germania, che ha portato il Ministero dell'Interno a considerare il rafforzamento delle regolamentazioni per affrontare il problema.

Nel 2023, sono stati segnalati 8.951 incidenti di gravi ferite da coltello in Germania - un aumento di 791 casi rispetto all'anno precedente, secondo i dati della polizia.

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Dopo l'arresto, le agenzie di legge e ordine stanno ora indagando sui possibili collegamenti del sospetto con più ampi network terroristici in tutta l'Europa. Data la natura dell'attacco e l'aumento dei tassi di crimine con coltello in Germania, il mondo segue questo caso da vicino.

