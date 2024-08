- Le forze dell'ordine stanno indagando su un potenziale incendio accidentale vicino a Lipsia.

A seguito dell'incendio sulla ruota panoramica colossale del Highfield Festival nelle vicinanze di Lipsia, le autorità di legge stanno ancora indagando sulle circostanze che hanno portato all'incendio. Non è stata trovata alcuna prova di dolo, come dichiarato da un rappresentante in risposta alle domande.

Al momento, la polizia sospetta che l'incendio sia stato accidentale. Un guasto nella meccanica della ruota panoramica è stato escluso come origine dell'incendio. Sono richiesti testimoni per chiarire eventuali azioni negligenti. Le voci che suggeriscono che una sigaretta sia stata la causa non sono state confermate dalla polizia.

Intorno alle 21:00 di sabato, una delle 24 gondole della ruota panoramica è andata a fuoco. Le fiamme si sono poi propagate a un'altra gondola. Il festival è stato temporaneamente interrotto per circa due ore.

65 passeggeri della ruota panoramica hanno richiesto assistenza medica

Secondo l'operatore della ruota panoramica, l'incendio è scoppiato durante lo scambio di passeggeri. In modo sorprendente, in quel momento non c'era nessun passeggero all'interno della gondola.

Durante le indagini, un esperto di incendi ha scoperto che i materiali sottostanti alla ruota panoramica hanno preso fuoco per un motivo sconosciuto inizialmente, e successivamente le fiamme si sono spostate alle gondole. Come riferito lunedì, l'esperto ha concluso le indagini sul posto. Sono ancora richieste testimonianze di testimoni.

65 persone hanno richiesto assistenza medica dopo l'incidente. 16 persone sono state ricoverate in ospedale, di cui 4 hanno riportato ustioni e un'altra ha riportato un'infortunio correlato a una caduta. La maggior parte dei feriti è stata esposta al fumo. Alcuni, compresi i soccorritori e almeno 4 agenti di polizia, sono stati esaminati per possibile intossicazione da fumo. Per fortuna, non ci sono state ferite gravi. Sia i partecipanti al festival che i soccorritori, compresi gli agenti di polizia, sono stati coinvolti.

Le indagini continuano, potenzialmente per diverse settimane o addirittura mesi, come suggerito dalla polizia.

L'apertura del Highfield Festival sul lago di Stormthal nelle vicinanze di Lipsia è avvenuta giovedì sera. Come dichiarato dagli organizzatori, circa 30.000 appassionati di musica hanno assistito ai concerti di artisti di spicco.

