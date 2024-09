Le forze dell'ordine stanno cercando attivamente l'individuo sospettato della sparatoria in Georgia, dopo un'informazione preoccupante da sua madre in precedenza quel giorno.

Prima del recente sparatoria alla Apalachee High School, il 14enne Colt Gray inviò un messaggio inquietante e criptico alla madre, Marcee Gray, che la spinse ad allertare la scuola su potenziali problemi.

Il messaggio diceva: "Mi dispiace, mamma."

Lei quindi chiamò la scuola e chiese agli amministratori di controllare suo figlio. Successivamente, le autorità iniziarono a cercare Colt Gray, come dettagliato dal vicesceriffo della contea di Barrow, Jud Smith, su CNN affiliate WXIA.

Smith spiegò: "Ha parlato con qualcuno a scuola e stavamo cercando attivamente lui. Non sono a conoscenza del fatto che abbia detto che avrebbe compiuto questo atto o che lo avesse pianificato, ma ci sono state degli scambi di messaggi."

Un ufficiale di collegamento fu inviato per trovare il ragazzo, ma un altro studente con un nome quasi identico a quello di Colt frequentava la stessa classe e nessuno dei due era in classe al momento, come riferito dallo sceriffo.

Smith spiegò: "È andato in bagno con uno studente che ha un nome molto simile al suo - era lui che credevano di dover cercare."

In seguito, Smith dichiarò che gli ufficiali pensavano di aver trovato Colt Gray in tempo, ma si erano effettivamente rivolti all'altro studente. "Mentre cercavamo di capire cosa stesse accadendo, è iniziato lo sparatoria," disse Smith a WXIA.

Colt è stato accusato di aver utilizzato un fucile simile all'AR-15 all'interno della scuola, causando la morte di due insegnanti e due studenti. Nove altre persone, tra cui otto studenti e un insegnante, che hanno riportato ferite, dovrebbero riprendersi, secondo le autorità.

I nuovi registri di comunicazioni di emergenza e dispacci ottenuti dall'ufficio dello sceriffo della contea di Barrow forniscono informazioni sulla confusione e il panico che seguirono il rapporto di un attivo sparatoria nella scuola e le preoccupazioni dei genitori che ricevettero messaggi preoccupanti dai loro figli.

L'attacco del 4 settembre ha segnato la 45ª sparatoria scolastica del 2024 e la più grave sparatoria scolastica negli Stati Uniti dal marzo 2023 alla Covenant School di Nashville.

Colt Gray, sospettato della tragedia alla Winder High School, ora affronta quattro accuse di omicidio preterintenzionale e sarà processato come adulto. Il suo avvocato, Alfonso Kraft Jr., ha rifiutato di commentare quando contattato telefonicamente.

Il padre di Colt, Colin Gray, è stato accusato di due accuse di omicidio di secondo grado, quattro accuse di omicidio colposo e otto accuse di maltrattamento di minori per aver permesso al figlio di possedere un'arma, secondo l'ufficio di investigazione della Georgia. CNN ha cercato di contattare il team legale di Colin Gray.

'Abbiamo un attivo sparatoria alla Apalachee High School'

Una chiamata di 10 minuti è stata effettuata dal telefono di Marcee Gray alla scuola alle 9:50 ET del giorno dello sparatoria, come riportato dal Washington Post.

Colt Gray aveva lasciato la sua classe di Algebra 1 intorno alle 9:45 ET, secondo Lyela Sayarath, che gli sedeva accanto in classe e aveva precedentemente parlato con CNN.

Ha dichiarato che un amministratore che cercava Columbia lo aveva confuso con un altro studente.

Il primo rapporto di sparatoria è arrivato da un dispositivo "RapidSOS" alle 10:22 ET, come indicato dai registri di dispacci assistiti da computer della contea di Barrow rilasciati venerdì.

"Sparatoria attiva!" grida un ufficiale in un audio mentre comunica con un dispatcher, che ripete l'avvertimento. Un altro ufficiale risponde tranquillamente: "Corretto. Abbiamo un attivo sparatoria alla Apalachee High School."

Due minuti dopo, gli ufficiali avevano determinato che il nome del sospetto era "Colt" e che uno studente era morto, secondo i registri.

Alle 10:30, il sospetto era "in arresto, illeso", secondo i registri. Quindici minuti dopo, i registri dettagliavano una morte in un corridoio e tre in un altro.

Un ufficiale, che sembrava un po' senza fiato, chiese al dispatcher di "chiamare l'EMS". Lei confermò che i servizi di emergenza medica erano diretti verso la scuola superiore.

'Sono solo preoccupata che fosse lui'

Quando la zia di Colt scoprì il messaggio che aveva inviato, fece una chiamata commossa al 911 poco dopo le 11:45 ET quel giorno. Con voce rotta, espresse il suo timore che suo nipote fosse coinvolto nella sparatoria scolastica alla Apalachee High School, secondo una registrazione rilasciata venerdì.

Ha detto: "Mia madre mi ha appena detto che Colt ha inviato un messaggio a sua madre e a suo padre dicendo che gli dispiaceva e che hanno contattato il consulente per prenderlo subito." Poi ha aggiunto: "E poi ha detto che ha visto che c'era uno sparatoria e sono solo preoccupata che fosse lui."

La donna quindi condivise i suoi e il numero di telefono di sua sorella con l'operatore del 911, dicendo che preferiva che contattassero prima sua madre, "perché ho cercato di mettermi in contatto con qualcuno."

"Sono solo così preoccupata per quello che succederà," disse all'operatore.

Nel frattempo, un consulente scolastico aveva informato Marcee Gray che suo figlio aveva menzionato gli sparatorie a scuola, che l'ha spinta, insieme al nonno del suo figlio, a viaggiare 200 miglia da Fitzgerald a Winder, in Georgia.

Un uomo contattò un dispatcher in un'altra registrazione, dicendo che sua figlia, una psicologa scolastica, stava collaborando con uno studente in una roulotte situata "vicino dove c'era la sparatoria". Ha spiegato che sua figlia aveva cercato di nascondersi e lo studente dietro una scrivania.

"Spero che capiscano che è in una roulotte e non può chiudere le porte. Se potessero esaminare le roulotte... spero che possano controllare e recuperarla", disse l'uomo.

Il dispatcher chiese se lo studente era con la psicologa, a cui il padre rispose: "Sì, e non voleva chiamare, non voleva creare alcuna confusione."

CNN ha collaborato a questo reportage: Isabel Rosales, Andy Rose, Lauren Mascarenhas, Celina Tebor, Eric Levenson, Dakin Andone, Meridith Edwards, Sara Smart, Nouran Salahieh, Steve Almasy, Scott Glover, Holly Yan, Jaide Timm-Garcia, Keith Allen, Rebekah Riess, Devon Sayers, Kelly McCleary, Emma Tucker, Alaa Elassar e Taylor Galgano.

Dopo aver espresso le sue preoccupazioni alla scuola, Marcee Gray si è unita al nonno del figlio per recarsi ad Apalachee High School da Fitzgerald, desiderosa di garantire la sicurezza di Colt.

Nonostante il caos, le autorità sono riuscite a localizzare e arrestare Colt Gray, presunto responsabile, senza ferire nessuno.

