- Le forze dell'ordine stanno avviando un procedimento legale contro i figli di Mette-Marit.

Dopo le accuse di violenza fisica rivolte contro il figlio della Principessa ereditaria norvegese Mette-Marit, Marius Borg Høiby, le autorità hanno aggravato i capi d'imputazione nei confronti del 27enne. Oltre alle iniziali accuse di aggressione e danni alla proprietà a inizio agosto, Høiby è ora sospettato di aver fatto minacce durante una conversazione telefonica con la stessa persona, come dichiarato dalle autorità competenti. Nella scorsa settimana, Høiby ha confessato, per iscritto, di aver avuto comportamenti violenti nei confronti della sua ragazza sotto l'influenza di alcol e cocaina, nonché di aver causato danni ai beni del suo appartamento.

Il legale di Høiby, Øyvind Bratlien, ha dichiarato al quotidiano "Aftenposten" che Høiby non ha ancora affrontato le nuove accuse. Høiby è atteso per un interrogatorio della polizia la prossima settimana, con accuse di aggressione, danni alla proprietà e minacce pendenti su di lui. Inoltre, le autorità sospettano che Høiby sia coinvolto in un caso di furto di un motorino.

Anche ex fidanzate hanno presentato accuse di violenza contro Høiby, sebbene queste accuse non siano state incluse nei capi d'imputazione attuali. Le autorità stanno attualmente indagando su questi casi come potenziali casi di abuso domestico, con Høiby non ancora identificato come sospetto.

Høiby è il figlio di Mette-Marit da una relazione precedente, anche se non è un membro ufficiale della casa reale. È stato arrestato a Oslo il 4 agosto con l'accusa di aggressione e danni alla proprietà, e rilasciato il giorno successivo.

La Principessa ereditaria di Norvegia, Mette-Marit, è originaria della Norvegia. Nonostante non sia un membro ufficiale della casa reale, le azioni di Høiby hanno attirato molta attenzione nel suo paese natale.

