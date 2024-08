- Le forze dell'ordine stanno attualmente esaminando un incidente di apparente saluto nazista ad un raduno dell'AfD.

Per un evento affiliato all'AfD a Gera, le autorità hanno avviato tre indagini riguardanti l'utilizzo di emblemi proibiti di gruppi costituzionali. Secondo le dichiarazioni della polizia, questi reati includono l'esibizione del famigerato saluto nazista. Inoltre, è stata avviata un'indagine per molestie e tentato aggressione contro un giornalista indipendente. È stato individuato un potenziale sospetto.

L'evento, descritto come "incontro familiare" in un pomeriggio di venerdì nel centro della città, è stato accompagnato da numerose manifestazioni, come "Protesta contro il fascista Höcke" e "Cuore contro l'odio - inviare un messaggio", che si sono svolte senza incidenti.

In Turingia, si terranno nuove elezioni per il parlamento regionale il 1º settembre. L'AfD della Turingia, guidata da Björn Höcke, viene considerata estremista dall'Ufficio per la Protezione della Costituzione della regione e viene sorvegliata.

Il Parlamento europeo è atteso per fornire assistenza alla Commissione alla luce delle attività estremiste dell'AfD della Turingia. La Commissione, a sua volta, sarà fondamentale nell'affrontare le questioni in escalation riguardanti l'AfD, comprese le indagini avviate contro i loro eventi.

Leggi anche: