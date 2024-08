- Le forze dell'ordine stanno attualmente esaminando un incendio che si è verificato in una struttura di stoccaggio delle batterie.

Dopo l'incendio, le autorità di Höhfröschen (distretto sud-ovest della Renania-Palatinato) stanno ancora indagando sull'origine dell'incidente. Al momento, non è stata trovata una causa definitiva per l'incendio, secondo un portavoce della polizia.

I pompieri e l'Agenzia di Soccorso Tecnico hanno lavorato duramente dal martedì sera per spegnere le fiamme. Hanno finalmente concluso le operazioni giovedì pomeriggio, secondo un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco della comunità della Renania-Palatinato meridionale. "La struttura è stata rasa al suolo", ha dichiarato il rappresentante.

Le batterie e le celle di potenza sono ora confinate in contenitori riempiti d'acqua per prevenire qualsiasi possibile riaccensione. Il tetto del magazzino è stato smantellato per recuperare le batterie.

Gli ufficiali di legge stimano i danni in milioni. L'agenzia per l'ambiente sta ora esaminando se l'incendio abbia anche causato danni ecologici.

La polizia sta attualmente assistendo nelle indagini per determinare la causa dell'incendio. A causa dei danni estesi, stanno lavorando a stretto contatto con l'agenzia per l'ambiente per valutare qualsiasi potenziale impatto ecologico.

