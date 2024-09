- Le forze dell'ordine stanno attualmente esaminando le minacce perpetrate nei locali di votazione.

A seguito di un incidente in un seggio elettorale a Gera, le autorità hanno presentato una denuncia per minacce. Un individuo in maglietta dell'Alternative für Deutschland (AfD) si è presentato per votare al mattino, come riferito da un rappresentante della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'individuo di togliersi la maglietta, poiché la propaganda politica era proibita all'interno del seggio.

L'individuo ha acconsentito alla richiesta, ma una volta fuori dalla zona del seggio elettorale, ha minacciato di "tornare" a causa del suo malcontento per la situazione. Le autorità hanno quindi presentato una denuncia e hanno ammonito l'individuo. Diversi mezzi di informazione avevano già riportato l'incidente.

Inoltre, la polizia di Erfurt sta esaminando diversi casi di vandalismo politico ("Höcke è un nazista") vicino ai seggi elettorali durante la notte di sabato, secondo un portavoce della polizia, con il sospetto di danneggiamento di proprietà.

