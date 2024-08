accusato di atti di condotta sessuale inappropriata - Le forze dell'ordine stanno attualmente esaminando le accuse di rilascio di mandati fraudolenti.

A Oberstdorf, tranquillo luogo di vacanza situato nell'Allgäu, sono comparse durante la notte una serie di false segnalazioni di ricercati. Queste segnalazioni, che mostrano la foto di una persona reale, sono state apparentemente piazzate in vari punti pubblici della comunità, secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia.

I manifesti falsi accusavano il giovane uomo ritratto di un reato sessuale contro un minorenne in un parco giochi locale. Viene citata la "Polizia Schwaben/West" come autore di queste accuse, ma il portavoce della polizia ha chiarito che non sono in corso indagini contro l'uomo, che non è nemmeno un sospetto per un simile incidente o ricercato.

Il portavoce della polizia di Kempten ha commentato: "Si tratta di un'offesa grave e a nostro avviso profondamente spregevole". La polizia sta ora indagando sulla situazione con l'accusa di diffamazione e calunnia. Sono anche possibili accuse di usurpazione di autorità e falsificazione. Sembra che l'obiettivo di questi manifesti fosse quello di danneggiare la reputazione dell'uomo ritratto.

La vera vittima si è fatta avanti dopo aver visto i manifesti. La polizia ha sequestrato i manifesti.

Le autorità locali invitano i residenti a segnalare eventuali avvistamenti dei manifesti falsi alla stazione di polizia più vicina. Nonostante le false accuse, la polizia fornisce protezione 24 ore su 24 all'individuo interessato, come consigliato dal portavoce della polizia.

