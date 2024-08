Le forze dell'ordine smantellano una vasta comunità di controcultura nel Harz

Questo gruppo, che ha un debole per la natura, voleva solo rilassarsi intorno a un falò. Purtroppo, hanno deciso di allestire il campo in una riserva naturale, il che non è piaciuto alle autorità tedesche.

La polizia ha dovuto intervenire e dispersare un grande raduno nel Harz lunedì mattina, apparentemente organizzato da centinaia di membri della cosiddetta "Famiglia Arcobaleno", come riferito da NDR. L'intervento ha impedito che venisse acceso un grande fuoco nella riserva forestale per celebrare la luna piena e il loro raduno.

"Il rischio di un incendio boschivo è reale, nonostante le recenti piogge", ha avvertito il responsabile della sicurezza di Göttingen, Marlies Dornieden, lunedì sera. Il conte Alexander Saipa ha aggiunto: "Il campeggio nella riserva naturale è strettamente proibito. Questo vale per tutti, inclusi i seguaci della 'Famiglia Arcobaleno'". Purtroppo, non tutti i partecipanti hanno prestato attenzione agli avvertimenti.

Il distretto di Goslar aveva già annunciato un'operazione su larga scala nel weekend. Centinaia di agenti di polizia sono stati dispiegati per convincere il gruppo pacifico ma determinato a lasciare l'area. I veicoli parcheggiati nel selvaggio sono stati rimossi e le tende sono state rimosse.

"Non lasciare traccia"

L'evacuazione è proseguita per lo più senza incidenti, ma molti di quelli coinvolti non erano disposti a lasciare il campo volontariamente. Alla fine, le autorità hanno dovuto rimuovere fisicamente alcuni partecipanti. Prima di questo, il distretto aveva tentato di trovare una soluzione comune, ma i negoziati sono stati infruttuosi.

Secondo i resoconti dei media, molti di quelli radunati nel bosco non si consideravano una minaccia per il bosco. Un partecipante citato dal "Harzkurier" ha detto che i focolari erano ben protetti e che c'era una grande scorta d'acqua.

Una persona intervistata dal quotidiano "Bild" ha espresso sorpresa per l'operazione della polizia: "Ogni nuovo arrivato riceve un'istruzione, i fuochi privati sono proibiti". Il solito grande falò sarebbe stato sostituito da uno più piccolo. Un altro partecipante ha detto a "Bild": "Amiamo la natura, non lasciamo traccia. Perché portiamo via non solo i nostri rifiuti, ma anche i rifiuti che ci sono da tempo".

I seguaci della "Famiglia Arcobaleno" si incontrano una volta all'anno in un luogo isolato. Il movimento è nato negli Stati Uniti, dove spesso si riuniscono migliaia di persone a questi eventi. La loro struttura decentrata spesso porta a frizioni con le autorità, poiché non riescono a trovare persone di contatto o individui responsabili con cui confrontarsi.

Despite the group's emphasis on leaving no trace and responsible fire practices, setting up camp in a wildlife reserve violates German law. To prevent environmental damage and potential wildfires, the authorities took necessary measures to ensure the protection of the environment.

