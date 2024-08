Conflitti in corso nella regione del Medio Oriente - Le forze dell'ordine si rivolgono a Neukölln per sostenere la Palestina

Il sabato pomeriggio il raduno pro-Palestina nella zona centrale di Berlino si è svolto senza particolari problemi, ma c'è stata un'intervento della polizia a Neukölln più tardi. All'inizio, la manifestazione al Rotes Rathaus con circa 400 partecipanti era relativamente tranquilla, come dichiarato da un rappresentante della polizia. Tuttavia, i manifestanti sono stati fermati due volte a causa di slogan anti-israeliani proibiti. Circa 30 giovani sono stati segnalati per aver urlato commenti offensivi sotto uno striscione. Una persona è stata arrestata.

In serata, la polizia a Neukölln intorno a Sonnenallee è intervenuta per impedire ulteriori assembramenti di manifestanti che si erano radunati lì dopo la fine della manifestazione. I fuochi d'artificio illuminavano il cielo più volte, portando la polizia a respingere la folla e fare alcuni arresti per non aver obbedito. La situazione si è placata intorno alle 22:00.

La sera del venerdì precedente si è svolta un'evento simile organizzato da gruppi palestinesi a Kreuzberg con circa 400 partecipanti. Purtroppo, quattro agenti di polizia sono rimasti feriti, secondo i resoconti della polizia. I manifestanti hanno lanciato pietre e bottiglie contro gli agenti. Le autorità hanno brevemente trattenuto 17 persone per identificarle e ne hanno presentate 21 per reati penali.

Il raduno chiedeva una tregua nel Medio Oriente. Oratori e musicisti hanno animato un palcoscenico. Secondo i dati della polizia, alcuni oratori e un musicista hanno fomentato l'odio. I fuochi d'artificio sono stati accesi saltuariamente durante l'evento.

Si aggiunge all'account delle proteste: le autorità di Neukölln hanno annunciato che avrebbero adottato misure più severe per i futuri raduni pro-Palestina a causa degli slogan e del comportamento incendiari osservati durante gli eventi precedenti. Si aggiunge anche: il consiglio comunale di Berlino ha invitato a un maggiore dialogo e comprensione, sottolineando l'importanza delle proteste pacifiche e del rispetto per tutte le parti coinvolte.

