Le forze dell'ordine sequestrano il permesso di guida di Jens Lehmann.

L'Oktoberfest fa emergere il lato selvaggio di molte celebrità, anche tra i veterani come l'ex portiere della nazionale tedesca Jens Lehmann. Tuttavia, il suo spirito festoso ha preso una brutta piega quando è stato fermato dalla polizia e gli è stata ritirata la patente di guida.

Secondo il quotidiano 'Bild', Jens Lehmann, ora 54enne, ha passato una serata tardiva all'Oktoberfest di Monaco nel Schützenfestzelt. La serata ha preso una brutta piega quando una pattuglia di polizia ha notato Lehmann con un comportamento sospetto alla guida nel distretto di Sendling intorno alle 1:30 del mattino del 24 settembre.

La spokeswoman del pubblico ministero, la Senior Public Prosecutor Anne Leiding, ha confermato l'incontro. "Lehmann è stato fermato dalla polizia a causa di comportamenti alla guida sospetti che hanno destato preoccupazione nella zona centrale di Monaco la notte del 23 settembre alle circa 1:30", ha detto Leiding al quotidiano 'Bild'.

Osservando segni di ubriachezza come un forte odore di alcol e un passo instabile, gli agenti hanno richiesto un test del palloncino. Purtroppo, i risultati del test sono stati inconcludenti, richiedendo un prelievo di sangue e il sequestro della patente di guida. I risultati del test del sangue non sono ancora stati resi noti, ma le indagini sulle accuse di guida in stato di ebbrezza continuano. Lehmann ha rifiutato di commentare l'incidente, come riportato dal quotidiano.

La storia legale di Lehmann non è stata priva di problemi, inoltre. Nel dicembre 2023, Lehmann è stato condannato dal tribunale locale di Starnberg per danneggiamento, ingiurie e tentato frode. Le sue pene includevano una multa di 420.000 euro, pagabile in rate da 2.000 euro per 210 giorni, a causa della sua insolenza, come il taglio di una trave nel garage del suo vicino con una sega a catena. Lehmann ha scelto di presentare appello, e il caso ora passerà al tribunale regionale di Monaco, con il processo previsto per venerdì.

