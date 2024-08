Le forze dell'ordine rumene arrestano Andrew Tate

Dall'inizio del 2022, il sistema giudiziario rumeno sta esaminando l'influencer Andrew Tate e suo fratello per il loro possibile coinvolgimento nel traffico di esseri umani e accuse di aggressione sessuale. Dopo una serie di perquisizioni, entrambi gli individui sono stati nuovamente arrestati.

L'indagine in corso coinvolge Andrew Tate e suo fratello, James, che sono stati oggetto di numerosi raid da parte delle autorità. Secondo un portavoce, l'indagine sulla casa dei Tate è stata avviata dall'ufficio del pubblico ministero per i reati organizzati. Sono state emesse eeseguite quattro ordinanze di perquisizione a Bucarest e nei dintorni della capitale rumena.

Queste accuse includono "istituzione di un'organizzazione criminale", "sfruttamento sessuale di minori" e "riciclaggio di denaro", ma non è chiaro se queste accuse riguardano direttamente il 37enne Andrew Tate e il 36enne James Tate.

Andrew e James Tate sono stati inizialmente trattenuti alla fine del 2022. A metà del 2023, sono stati accusati di aver teso trappole per ingannare le donne attraverso la manipolazione emotiva e costringerle a creare contenuti pornografici. Non è ancora stata fissata una data per il processo. Andrew Tate sarebbe coinvolto in due casi di accuse di stupro.

Mandato di arresto internazionale per loro

Le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto internazionale per i fratelli Tate in un caso separato che riguarda le indagini su stupro e traffico di esseri umani. Oltre a risiedere in Romania, i Tate sono anche accusati di evasione fiscale nel Regno Unito. Le autorità affermano che il duo non ha dichiarato £21 milioni (circa €25 milioni) di entrate da internet tra il 2014 e il 2022, evadendo i pagamenti delle tasse.

I fratelli Tate respingono le accuse. Sono stati proibiti di lasciare il paese da tempo. Andrew Tate, ex campione di kickboxing, è stato bandito da diverse piattaforme online come Instagram e TikTok a causa dei suoi continui commenti misogini. Tuttavia, mantiene ancora oltre nove milioni di follower su X.

Le autorità britanniche hanno emesso un mandato di arresto internazionale per i fratelli Tate, citando accuse di stupro e traffico di esseri umani in un caso separato. Il sistema giudiziario rumeno sta anche indagando sui Tate per il loro possibile coinvolgimento nel traffico di esseri umani, come menzionato nelle accuse di aggressione sessuale.

Leggi anche: