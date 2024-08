Le forze dell'ordine riferiscono tre morti e quattro feriti gravi a seguito di un attacco a coltello a Solingen.

Le autorità hanno etichettato questo evento come "atto di terrorismo", secondo il portavoce della polizia. In precedenza, il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, aveva pubblicato sulla pagina Facebook della città che ci sono state "nove vittime e feriti", con diversi ancora in condizioni critiche, lottando per le loro vite. "Stasera, siamo tutti sconvolti a Solingen, colmi di shock, orrore e profondo dolore", ha scritto Kurzbach. "Mi spezza il cuore vedere che la nostra città è diventata il bersaglio di un simile attacco."

Uno degli organizzatori del "Festival della Diversità" della città è salito sul palco per annunciare la sua cancellazione. Hanno riferito che i servizi di emergenza stavano facendo del loro meglio per salvare le vite di nove persone. Ai partecipanti al festival è stato consigliato di lasciare il centro della città.

WDR ha riferito che la "polizia" aveva dato l'allarme. Il cielo era pieno di elicotteri, "blocchi stradali erano sparsi per la città" e la situazione rimaneva incerta.

Gli organizzatori del Festival della Diversità hanno invitato le persone a seguire le istruzioni della polizia a causa della situazione in corso. Man mano che la polizia intensificava i suoi sforzi, i blocchi stradali diventavano più comuni in città.

