Le forze dell'ordine istituiscono controlli di frontiera completi.

Per contrastare i passaggi di frontiera non autorizzati, il governo tedesco ha intensificato il controllo delle frontiere a tutti i confini. A partire dalla mezzanotte, le autorità tedesche hanno iniziato a effettuare controlli casuali al confine occidentale, con controlli più rigorosi previsti al confine settentrionale a partire da lunedì. Tuttavia, il partito di opposizione ritiene che queste misure siano insufficienti.

La Germania ha esteso i controlli alle frontiere attualmente in vigore nelle regioni sudorientali e meridionali per includere il confine terrestre occidentale, come dichiarato. Dal mezzanotte, gli ufficiali nella Bassa Sassonia e nella Renania Settentrionale-Vestfalia hanno iniziato a controllare i confini con il Belgio e i Paesi Bassi, come confermato dalla polizia federale. I controlli ai confini con il Lussemburgo e la Danimarca sono previsti per iniziare da lunedì.

Questi controlli aggiuntivi mirano a ridurre ulteriormente gli ingressi illegali mentre si minimizzano le interferenze con i pendolari e i turisti regolari. I controlli alle frontiere non sono generalmente richiesti nell'area di Schengen. La polizia federale ha applicato controlli alle frontiere solo con la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria, la Svizzera e la Francia sin dai Giochi olimpici di Parigi. Per legge, ulteriori controlli alle frontiere sono stati autorizzati a partire dalla mezzanotte.

Faeser cerca di ridurre l'immigrazione illegale

In una dichiarazione della domenica sera, il Ministro dell'Interno Nancy Faeser ha affermato: "Questa misura è essenziale per ridurre in modo significativo l'immigrazione irregolare". Faeser ha ordinato il dispiegamento permanente degli ufficiali a tutti i confini terrestri a partire da lunedì.

Stando a quanto dichiarato da un portavoce della polizia federale, sono stati dispiegati ufficiali aggiuntivi nella Bassa Sassonia per controllare le persone in arrivo dai Paesi Bassi. Sono stati istituiti punti di controllo permanenti sull'A30 a Bad Bentheim, sull'A280 a Bunde e sulla B402 a Schoeninghsdorf (vicino a Meppen). Inoltre, sono state annunciate misure di sorveglianza sulle strade secondarie lungo il confine olandese. Nella Renania Settentrionale-Vestfalia, gli ufficiali della polizia federale hanno iniziato a controllare le persone in arrivo dal Belgio sull'A44 ad Aquisgrana.

Gli obiettivi previsti

I controlli alle frontiere permanenti consentono il respingimento di determinati migranti, che è meno impegnativo rispetto all'elaborazione di coloro che sono già entrati illegalmente. Secondo il Ministero dell'Interno tedesco, sono stati effettuati oltre 30.000 respingimenti alle frontiere tedesche dal mese di ottobre 2023. Attualmente, vengono respinti i foreigni che non presentano domanda di asilo e quelli soggetti a divieto di ingresso.

Tuttavia, la coalizione del semaforo ha respinto la richiesta dell'Unione per respingimenti più ampi a causa di preoccupazioni relative al diritto europeo.

Le prospettive dei paesi confinanti

Paesi confinanti come l'Austria e la Polonia hanno espresso preoccupazioni sull'estensione dei controlli alle frontiere, date le circostanze più ampie. Tuttavia, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha avviato un "dialogo attento" con i capi dei paesi confinanti, compreso il Presidente della Commissione europea, come ha spiegato durante il suo viaggio in Uzbekistan poco dopo. "Tutti capiscono che stiamo operando all'interno del diritto europeo ma massimizzando il nostro potenziale", ha dichiarato Scholz. "Tutti riconoscono che l'afflusso di persone verso la Germania è troppo elevato e che è un interesse ragionevole del governo tedesco gestire la migrazione irregolare attraverso metodi di controllo alle frontiere efficaci, compresi questi controlli".

La posizione dei Verdi

I Verdi hanno criticato l'efficacia del controllo alle frontiere, tenendo conto delle risorse limitate della polizia tedesca. "È discutibile quanto il controllo alle frontiere possa essere efficace in termini di personale e attrezzature", ha dichiarato Mona Neubaur, Vice-Ministro Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia, al "Tagesspiegel".

Faeser ha annunciato l'estensione dei controlli lo scorso lunedì, citando il gravoso onere dell'immigrazione irregolare per la Germania. Inizialmente, questi controlli sono previsti per sei mesi. Tuttavia, le esperienze passate mostrano che tali controlli potrebbero non essere necessariamente interrotti poco dopo l'implementazione. La polizia tedesca ha applicato controlli alle frontiere con la Polonia, la Repubblica Ceca e la Svizzera dal mese di ottobre 2023 e con l'Austria dall'autunno del 2015.

Secondo l'accordo di Schengen, ciò non è generalmente previsto. Tuttavia, altri membri di Schengen applicano anche controlli alle frontiere terrestri, sostenendo la riduzione della migrazione irregolare come giustificazione principale o la minaccia dell'estremismo islamico o l'invasione russa dell'Ucraina.

La posizione dell'Unione

L'Unione ritiene che i controlli siano insufficienti per affrontare l'immigrazione irregolare. "I controlli da soli non bastano. Il rifiuto della coalizione del semaforo per le espulsioni complete è una resa", ha dichiarato Alexander Dobrindt, presidente del gruppo parlamentare CSU, al quotidiano "Bild". L'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul ha richiesto ulteriori negoziati con l'SPD. "È essenziale che tutti si uniscano. Questo deve essere affrontato su base trasversale", ha dichiarato il politico della CDU in risposta a una domanda sul podcast "Berlin Playbook" della rivista "Politico".

Il presidente della CDU Friedrich Merz ha ribadito la sua disponibilità per un summit a livello

